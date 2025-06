AlMasria Airline ed Express Travel . L’Egitto è più vicino

Express Travel International, uno dei maggiori operatori turistici specializzati in Egitto in Europa, con oltre 600mila ospiti all’anno, sbarca ora anche in Italia. Il 25 luglio 2025 decollerà il primo volo charter da Verona verso Sharm El Sheikh.

Charter che segnano una collaborazione diretta con il nostro paese della compagnia AlMasria Airline. Fondata nel 2008, la AlMasria Airline è la prima compagnia low cost privata con targa egiziana. Il suo hub principale è l’aeroporto internazionale di Burg Al Arab (Alexandria), con scali a Hurghada, Assiut e Luxor.

La specialità sono i voli charter a livello internazionale come i trasferimenti interni nel paese. L’appuntamento del prossimo 25 luglio realizzato da ETI si è reso possibile grazie ad accordi esclusivi con la rinomata catena alberghiera Red Sea Hotels e con l’affermata agenzia locale Cairo Express Travel .

Il primo volo charter da Verona sarà operato da ETI Österreich GmbH . Il riferimento per le agenzie di viaggio italiane è Nicole Cudicio , che insieme a Nikola Stampfer sta sviluppando la rete di distribuzione sul mercato nazionale.

Nel corso dell’autunno 2025 , ETI fonderà una società nel nostro Paese e opererà come tour operator italiano. Fino ad allora, la vendita sarà gestita a livello transfrontaliero, con il supporto di ETI Austria e ETI Slovenia . Il tour operator specializzato con oltre 25 anni di esperienza nell’organizzazione di vacanze in Egitto è stato fondato nel 1998 a Francoforte, oggi rappresenta uno dei principali operatori turistici europei per viaggi verso l’Egitto e collabora con le migliori strutture del Mar Rosso.

La sicurezza e il comfort degli ospiti sono da sempre una priorità per ETI: l’azienda è coperta da assicurazione contro l’insolvenza presso Accelerant Insurance Europe SA e offre assistenza in lingua italiana a tutti i partner e clienti provenienti dall’Italia.

