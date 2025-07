Alltrhike, il gioiellino Morini. La prima baby per l’off-road. Spettacolo ai Riding Days

Il viaggio dei Riding Days Moto Morini prosegue e ha fatto tappa in una delle località più iconiche dell’avventura su due ruote: Sestriere. Moto Morini è stata protagonista alla HAT Adventourfest, evento di riferimento per gli appassionati di mototurismo e offroad.

Per l’occasione è stata esposta Alltrhike, la prima off-road di piccola cilindrata di Moto Morini con ruota da 21” all’anteriore, idonea per essere guidata anche con la patente A2. Grazie alle sue caratteristiche e dotazioni, Alltrhike esalta lo spirito di avventura di chi desidera vivere appieno l’esperienza dell’ adventouring: motore bicilindrico da 450cc, capace di erogare 44 cavalli, forcella anteriore Kayaba da 41mm, con escursione di 210 mm, ammortizzatore posteriore dotato di precarico remotato, ABS (disattivabile), peso di soli 170 kg e altezza sella di 847 mm, serbatoio da 18 litri, paracoppa di serie, cavalletto centrale, sella doppia, sistema di navigazione intuitivo, sistema di regolazione del parabrezza, per una protezione ottimale, porta USB e USB-C. Tutto è stato progettato per garantire comfort e maneggevolezza su tutti i terreni, soprattutto quelli più impegnativi: un invito a scoprire nuovi orizzonti e vivere esperienze uniche. Insomma, la possibilità concreta di abbinare le sensazioni di una moto moderna e attenta alla prestazione su ogni tipo di tracciato.

Moto Morini ha dato la possibilità di vivere le due ruote in libertà grazie ai test ride di tutti i modelli in gamma, presenti all’interno dell’HAT Village. A partire dalla nuovissima X-CAPE 700, provata sia su tornanti e passi di montagna sia su percorsi dedicati all’off road, in modo da per poter testare al meglio prestazioni, versatilità e maneggevolezza.

Ri.Ga.