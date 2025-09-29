Alla Centrale di Milano la storia corre sui binari

Come i giochi dei bambini, ma in scala reale. Per quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, il Deposito Rotabili Storici di viale Monza 113 a Milano Centrale aprirà le sue porte dalle 10 alle 18 per mostrare le proprie meraviglie. L’evento è promosso da Fondazione FS Italiane, in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani e Duegi Editrice, ed il contributo del Dopolavoro Ferroviario Nazionale e delle associazioni convenzionate del territorio FTI, ALe883 e Associazioni Rotabili Storici Milano Smistamento.

In particolare, le prime due giornate, giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, saranno dedicate a scolaresche e famiglie: i soci del Dopolavoro Ferroviario Nazionale proporranno delle attività mirate che prevedono introduzione teorica in auditorium e proiezioni di cinegiornali storici a cura degli Archivi FS. A seguire, visite guidate ai rotabili in esposizione con personale abilitato che illustrerà il funzionamento della macchina a vapore e di altre locomotive di particolare pregio.

Tra i rotabili esposti nel piazzale, un complesso di elettromotrici ALe601, progenitrici dell’Alta Velocità ferroviaria italiana, appena restaurate da Fondazione FS e che potranno essere ammirate per la prima volta in assoluto nel loro splendore originario. Come da tradizione non mancheranno le locomotive a vapore in pressione: quest’anno saranno ben tre le macchine messe a disposizione. Dopo tanti anni, sarà possibile ammirare nuovamente le iconiche E623 Varesine che effettueranno dei piccoli movimenti in impianto. Visto il grande successo riscontrato nella passata edizione, anche quest’anno sarà possibile salire a bordo delle splendide carrozze del treno del Presidenziale, mentre prenotando direttamente all’interno dell’impianto, sarà possibile visitare la Sala Reale in stazione centrale.

Non mancheranno i momenti culturali: sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15.30 è previsto un incontro pubblico nell’area convegni dal titolo ’100 anni di Dopolavoro Ferroviario’, a seguire la presentazione del volume ’Locomotive del Gruppo E656’ edito dalla Duegi editrice. E ancora shop area con i gadget della Fondazione Fs, la mostra fotografica dedicata ai 120 anni delle Ferrovie dello Stato a cura degli Archivi FS, plastici ferroviari, carrozza ristorante dove sarà possibile prenotare il pranzo e area bar – ristoro. Quest’anno sarà possibile raggiungere il Deposito Officine Rotabili Storici di viale Monza 113 sia tramite Automotrici ALn668 sia con un autobus d’epoca messo a disposizione dall’associazione StoricBus con fermate alle stazioni di Milano Centrale, Milano Lambrate e, solo nella giornata di domenica, alla Balera dell’Ortica dove è in programma un evento culturale a cura del Dopolavoro Ferroviario Nazionale.

L’ingresso al Deposito Officina Rotabili Storici di viale Monza è gratuito e consentito esclusivamente tramite prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Railbook.it.