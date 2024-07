Alfa Junior Veloce. Ecco l’elettrica che divora la pista

di Francesco Forni

È vera Alfa? Se lo sono chiesti in molti perché Junior ha generato molto dibattito sin dal suo esordio. Il cambio di nome, cassando l’originale Milano, la parentela per architettura con altri modelli del Gruppo Stellantis, la motorizzazione (anche) elettrica, sacrilegio per alcuni pasdaran del cuore sportivo. La prima a scendere in campo, anzi in pista, è Junior Veloce, la punta di lancia del nuovo modello. La prima Alfa Romeo interamente a elettroni, spinta da un propulsore da 281 cavalli e con 345 Nm di coppia, tutti scaricati sulla trazione anteriore.

Veloce può essere tradotto in estremamente divertente, dote che si sposa alla perfezione col modello più compatto della Casa con i suoi 4,17 metri di lunghezza, come la indimenticata 147. Junior Veloce si staglia rispetto alle cugine in Stellantis e agli altri crossover compatti della concorrenza perché sviluppata ed evoluta con il meglio delle conoscenze e del banco organi del Gruppo.

Il motore elettrico da 207 kW in prima mondiale, prima vettura elettrica dotata all’anteriore del differenziale autobloccante meccanico TorSen “D” di nuova generazione che permette a questa trazione anteriore di scaricare la potenza a terra nel modo più efficiente. Inoltre assetto ribassato di 2,5 centimetri, pneumatici speciali Michelin Pilot Sport EV da 224/40 R20, le barre anti-rollio più rigide e uno sterzo da vera Alfa, molto diretto.

Un corredo di eccellenza – come il prezzo da 48.500 euro – con alcune chicche, come ruote a filo carrozzeria che testimoniano la cura e la volontà di presentare un’auto differente. Forgiata dal team al Balocco Proving Ground, la ’palestra dei campioni’ dal 1962 per Alfa Romeo. Un complesso di circuiti di ogni genere, dove spicca il ’misto Alfa’, che riprende alcune curve dei più famosi circuiti di Formula 1. La prova di Junior Veloce è passata per questo sancta sanctorum della guida dinamica e anche, per la prima volta accessibile ad ’esterni’ di Alfa Romeo sulla pista ’Langhe’, venti chilometri di misto collinare, davvero provanti.

Al netto delle prestazioni, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, velocità massima di oltre 200 km/h, dato non comune per una auto elettrica, Junior Veloce ha messo sul piatto un assetto eccellente, al pari della tenuta di strada e di uno sterzo formidabile. Sempre divertente, rapidissima e sicura nell’ingresso e nell’uscita delle curve. Nata per regalare soddisfazioni: in curva sola pressione e rilascio dell’acceleratore si impostano le traiettorie. Il tutto offrendo un buon comfort. Difficile trovare altre vetture a trazione anteriore tanto efficaci e divertenti, nonostante un peso, 1.590 kg, contenuto per una vettura a elettroni, ma non limitato in valore assoluto. Un’auto elettrica fuori dall’ordinario, che strappa frequenti sorrisi al volante. Da autentica Alfa.