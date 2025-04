Alfa Junior Q4. Trazione integrale ma ’intelligente’

di Francesco Forni

Quattro ruote motrici e dinamismo per Alfa Romeo Junior Ibrida Q4, la più compatta della gamma del Bisicione. Combinando prestazioni ed efficienza, diventando la quarta variante disponibile insieme alla Ibrida da 136 cv, all’Elettrica da 156 cv e alla Veloce da 280 cavalli.

Dal punto di vista tecnico, la Junior Ibrida Q4 presenta soluzioni specifiche per la categoria dei Suv compatti del segmento B. Il sistema ibrido a 48V include un motore turbo 1.2 a 3 cilindri da 136 cavalli, un motore elettrico anteriore da 21 kW integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 marce, e un ulteriore motore elettrico posteriore, anch’esso da 21 kW. La potenza combinata del sistema è di 145 cavalli.

Grazie a una batteria da 0.9 kWh, la trazione a bassa velocità può avvenire in modalità elettrica. La vettura, lunga 4,17 metri e con un prezzo a partire da 37.400 euro, adotta per la prima volta sulla piattaforma CMP sospensioni posteriori MultiLink, pensate per garantire comfort elevato e un comportamento dinamico di alto livello.

L’assenza di un collegamento fisico tra gli assi contribuisce a contenere il peso totale a 1.500 kg. Esteticamente, la Junior Ibrida Q4 si distingue per l’iconico scudetto ’Leggenda’, i cerchi da 18 pollici e i fari Full Led. L’abitacolo presenta i sedili Spiga, un sistema di infotainment con schermo da 10.25 pollici con navigazione e un impianto audio a 6 altoparlanti. Il selettore Dna di Alfa Romeo permette di adattare il carattere della vettura alle preferenze del conducente.

La modalità Dynamic offre un’esperienza di guida sportiva con la massima potenza disponibile. Natural è ideale per l’utilizzo quotidiano. La modalità Q4, specifica per questo modello, è pensata per condizioni di scarsa aderenza, garantendo sicurezza e controllo costanti. Advanced Efficiency ottimizza i consumi e offre una guida fluida, ideale per massimizzare l’efficienza energetica.

Il sistema Q4 si attiva automaticamente in base all’aderenza e alla pendenza stradale, assicurando sempre la disponibilità della trazione integrale. Le sospensioni indipendenti MultiLink permettono di assorbire meglio le irregolarità del terreno, garantendo un comfort superiore per gli occupanti e una maneggevolezza eccellente. Anche l’avantreno è stato oggetto di specifici interventi.

Le qualità dinamiche della Junior ibrida Q4 sono state confermate durante un test nelle Langhe in diversi contesti stradali: urbano, statale, autostradale e fuoristrada. La trazione integrale Q4 migliora ulteriormente le prestazioni dinamiche, che già nella versione a trazione anteriore si dimostra efficace, offrendo un ingresso in curva più rapido e preciso. Dimostra agilità e reattività superiori, ottimizzando il controllo e la dinamica di guida.

La vettura si presenta sempre stabile e piacevole da guidare, con un assetto ben tarato che limita il sottosterzo, consentendo di mantenere una traiettoria naturale e precisa in curva. La Junior Q4 si rivela intuitiva e coinvolgente, trasmettendo rapidamente confidenza al guidatore.