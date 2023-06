Ald compra LeasePlan Il colosso della mobilità si propone al mercato

ALD Automotive ha completato con successo l’acquisizione del 100% delle azioni del gruppo LeasePlan, una delle aziende leader nel mondo per la gestione delle flotte e della mobilità aziendale, da un consorzio guidato da TDR Capital. Per guidare lo sviluppo strategico in Italia, Tim Albertsen, ceo di ALD Automotive | LeasePlan, ha nominato Philippe Valigny (foto) - già Managing Director di ALD Automotive in Italia - Country Managing Director della nuova entità. Sarà affiancato da Alberto Viano, ex Managing Director di LeasePlan in Italia, che è stato nominato Deputy Country Managing Director.

Questa acquisizione rappresenta una svolta trasformatrice in grado di posizionare il nuovo gruppo, formato dalla combinazione delle due aziende, come il leader globale nella mobilità sostenibile con una flotta totale gestita nel mondo di 3,3 milioni di veicoli. La nuova entità, nata dalla combinazione delle due aziende, farà leva su economie di scala e capacità complementari per rafforzare la propria competitività e garantire una crescita rilevante. Fulcro della strategia di ALD Automotive | LeasePlan sarà il noleggio auto a lungo e medio termine per privati e aziende, con differenti soluzioni a seconda delle necessità. Da classici modelli benzina e diesel ad auto 100% elettriche, passando veicoli commerciali, con presenza in 44 Paesi.

Philippe Valigny e Alberto Viano sono tra i talenti chiave selezionati sia da ALD Automotive che da LeasePlan e sono nella posizione migliore per implementare l’impegnativo piano di integrazione della società nascente, per realizzare con successo la crescita dello sviluppo strategico prevista nei prossimi mesi e anni.