Alaska e Mediterraneo. Le rotte dell’estate tra classici e sorprese

Con l’arrivo dell’estate entra nel vivo la stagione delle crociere di Norwegian Cruise con itinerari da sogno in Alaska, Europa e al sole dei Caraibi a bordo delle sue navi di ultima generazione. "In vista della stagione estiva, abbiamo investito molto in navi nuove per offrire agli ospiti più attività, più divertimento e un valore ancora maggiore per le loro vacanze in alcune delle destinazioni più richieste del momento – spiega David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line –. L’estate è finalmente arrivata, e con la possibilità di disfare la valigia una sola volta visitando più destinazioni, la crociera rappresenta la scelta perfetta per chi cerca un’esperienza di viaggio ricca e conveniente". Fino a ottobre, Norwegian Cruise Line offrirà la flotta più giovane a solcare le acque dell’Alaska, con cinque navi in partenza da comodi porti statunitensi e canadesi, tra cui Seattle (Washington) e Vancouver (Columbia Britannica, Canada), offrendo agli ospiti ancora più opportunità per esplorare una delle destinazioni più spettacolari al mondo.

La compagnia propone oltre 150 itinerari unici e ben otto navi impegnate in Europa e nel Mediterraneo. Norwegian Breakaway e Norwegian Epic offriranno crociere di 9, 10, 11 e 12 giorni in partenza da Roma (Civitavecchia), Barcellona e Venezia (Trieste), toccando alcune delle città più ricche di storia in Europa, tra cui Firenze/Pisa (Livorno), Salerno e Messina (Sicilia), oltre a meravigliose isole greche come Santorini, Mykonos e Olympia (Katakolon).

Norwegian Prima e Norwegian Viva, saranno impegnate in una varietà di itinerari nel Baltico, Nord Europa e Isole Greche. Questi viaggi da sogno includono tappe in città iconiche come Copenaghen, Helsinki, Stoccolma, Berlino, Amsterdam e Bruxelles/Bruge.