Al timone con o senza patente. A chi serve, come conseguirla i costi dei corsi e dell’esame

Anche in mare può essere una questione di patente, in questo caso nautica che è obbligatoria quando si naviga oltre le 6 miglia dalla costa o quando si guida una moto d’acqua o si pratica sci nautico, indipendentemente dalla distanza e dalla potenza del motore. Inoltre, è necessaria quando il motore dell’imbarcazione supera i 30 kW (circa 40,8 CV) o quando si utilizzano motori con specifiche cilindrate.

Le imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 24 metri richiedono sempre la patente nautica, indipendentemente dalla distanza dalla costa o dalla potenza del motore.

Ci sono diversi tipi di patente: la A abilita al comando di unità da diporto fino a 24 metri di lunghezza, entro 12 miglia dalla costa o senza limiti dalla costa.

La B è per il comando di navi da diporto e la C abilita alla direzione nautica di unità da diporto per persone con limitazioni psicofisiche, con accompagnamento.

Un corso per conseguire la patente nautica ha costi variabili in funzione del tipo di abilitazione: solo motore oppure vela e motore. Incide sul costo anche la durata del corso, ovvero concentrato in 3-5 giorni, oppure distribuito in 2-3 mesi. Andare a motore è decisamente più semplice rispetto alla vela e anche i corsi sono più brevi, non occorre infatti conoscere i venti e le manovre.

Il prezzo di un corso per una patente entro le 12 miglia per barche a motore solitamente varia tra i 450 e i 600 euro, ai quali andranno aggiunti i costi per il protocollo della pratica, l’esame finale e lo stampato della patente presso la Motorizzazione o la Guardia Costiera che potranno far salire i costi fino a 900 euro.

Se nella patente di una barca a motore sono molto utili le lezioni di guida individuale, cose si fa per l’auto, nel caso della vela è meglio seguire lezioni di gruppo, per imparare i diversi ruoli a bordo.

Per ottenere la patente nautica a vela è necessario frequentare un corso presso una scuola nautica riconosciuta e superare l’esame teorico e pratico. I costi variano in base alla scuola, al tipo di patente entro 12 miglia o senza limiti, mediamente, i costi si aggirano tra gli 800 e i 1300 euro. Ai questi andrà aggiunto il costo delle lezioni pratiche che si aggira attorno ai 90 euro l’ora.

Dall’autunno scorso è entrata in vigore anche la patente D1, o “patentino” introdotto dal Codice della Nautica e riservato ai sedicenni. Per la prima volta potranno condurre, di giorno ed entro le 6 miglia dalla costa, i natanti ovvero imbarcazioni che non superano in dieci metri di lunghezza, e le moto d’acqua fino a un miglio dalla costa. Il limite massimo di potenza è fissato a 85 kW (115,6 Cv). Al compimento dei 18 anni il “patentino” abilita al comando di imbarcazioni fino ai 12 metri. Chi è in possesso della patente D1 potrà conseguire la patente nautica A sostenendo un esame integrativo teorico.