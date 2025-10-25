Al ’Galileo Galilei’ proseguono i lavori di ristrutturazione

Nei giorni scorsi si è svolta una visita al cantiere dell’Aeroporto di Pisa per verificare lo stato dei lavori di ristrutturazione e ampliamento. Presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pisa Michele Conti, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, il presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai e l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi.

L’appuntamento è stato l’occasione per fare il punto sulla Fase 1 del progetto, e in particolare sulla costruzione del nuovo edificio di 7.100 mq, che negli ultimi mesi ha visto la realizzazione delle fondamenta, la posa di travi e pilastri e la copertura integrale per un investimento, tra lavorazioni completate e ordinativi impegnati, a oggi di 20 milioni di euro. Al termine, gli Arrivi saranno trasferiti nel nuovo edificio, mentre il tetto ospiterà gli impianti tecnici e un impianto fotovoltaico da 300 kW, che consentirà di alimentare il fabbricato con energia rinnovabile autoprodotta.

Il completamento dei lavori del nuovo edificio (in foto) è previsto per l’inizio dell’estate 2026. Una volta conclusi, Toscana Aeroporti Costruzioni avvierà le successive fasi che riguarderanno l’ampliamento dell’area Partenze e i successivi collegamenti funzionali. La seconda fase prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal Arrivi (6.700 mq) posto al piano terra. Intanto si ristrutturerà il primo piano dello scalo (1.580 mq).

Al termine il nuovo spazio ospiterà le operazioni delle Partenze. La terza, e ultima, fase prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal Partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal Arrivi. Al tempo stesso al primo piano sarà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco Extra Schengen.