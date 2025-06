Air Serbia dà il via ai collegamenti diretti con la Sardegna

Air Serbia ha ufficialmente inaugurato il collegamento diretto tra Belgrado e Alghero, in Sardegna. Durante la stagione estiva, la compagnia aerea nazionale serba volerà da e verso questa splendida isola due volte a settimana, ogni martedì e venerdì.

"Con l’introduzione del volo diretto tra Belgrado e Alghero, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Italia - spiega Boško Rupić, General Manager Commercial & Strategy di Air Serbia - I nostri passeggeri possono scegliere tra dieci città italiane, e la scelta non è facile: da Roma, Milano, Venezia e Bologna, fino a Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania in Sicilia e Alghero in Sardegna. Qualunque sia la destinazione, troveranno una ricca storia, una bellezza naturale sorprendente e una cucina eccezionale. Essere un ottimo ospite è una priorità sia per Air Serbia sia per l’Italia, ed è per questo che il vostro viaggio sarà un’esperienza unica e indimenticabile".

La Sardegna è la seconda isola più grande del Mediterraneo. Con oltre 1.800 chilometri di costa, è famosa per le sue spiagge mozzafiato e il mare turchese cristallino. I turisti da tutto il mondo sono attratti in particolare dalle spiagge di sabbia bianca come la Costa Smeralda e La Pelosa, ma è nelle sue città che si respira la vera anima dell’isola, dove tradizione, storia e vita quotidiana si fondono. Una passeggiata tra le strette vie di pietra, i profumi della cucina casalinga e le piazze storiche rivela l’essenza della Sardegna: calda, accogliente e irresistibilmente affascinante.

Fondata il 17 giugno 1927 la compagnia serve oltre 80 destinazioni di linea, stagionali e charter in Europa, Mediterraneo, Nord America e Asia. La flotta di Air Serbia è attualmente composta da aerei a fusoliera larga Airbus A330-200, aerei a fusoliera stretta della famiglia Airbus A320, nonché aerei turboelica ATR 72-600 per i voli regionali.