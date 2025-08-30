Africa Twin (in tutte le versioni) o la leggenda Transalp 2023:. Honda, emozioni di settembre

Torna anche quest’anno ’Corsica Mon Amour’, il tour in moto organizzato da TrueRiders e Honda dedicato agli amanti delle due ruote e delle strade panoramiche. Dopo il successo della scorsa edizione, Honda conferma la collaborazione con TrueRiders e propone una nuova esperienza alla scoperta dell’isola francese: sei giorni di viaggio dal 17 al 22 settembre, con partenza da Livorno e arrivo a Bastia, attraverso alcuni degli scenari più affascinanti della Corsica.

I partecipanti avranno la possibilità di guidare una moto Honda tra le più apprezzate per il turismo su due ruote – tra cui Africa Twin, NT1100, CB500X e Transalp – lungo un itinerario studiato nei dettagli per offrire un mix di curve, natura e bellezza selvaggia. L’esperienza è aperta a motociclisti con qualsiasi tipo di moto, ma sarà possibile anche partecipare con una Honda messa a disposizione dalla casa nipponica, fino a esaurimento disponibilità.

Il pacchetto include pernottamenti, traghetti, alcune cene e la guida esperta dello staff TrueRiders, che accompagnerà il gruppo lungo tutto il percorso. I partecipanti seguiranno un programma giornaliero, in cui attraverseranno le località più suggestive della Corsica: da Bastia a Calvì, da Ajaccio a Bonifacio. La durata è di 6 giorni e 5 notti ed il percorso prevede, ogni giorno, una percorrenza di circa 150-180 chilometri nella mattinata, per raggiungere la struttura dove si trascorrerà poi la notte successiva. Il pomeriggio, invece, è a scelta dei partecipanti.

Con la possibilità di provare un modello Honda di ultima generazione. Per chi sceglie una Honda fornita dall’organizzazione, sono disponibili Honda CRF1100L Africa Twin 2024 e 2025 (standard o Adventure Sports, sia cambio manuale che DCT) o Honda XL750 Transalp 2023.

Ri.Ga.