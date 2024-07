Africa Twin Honda. Emozioni senza tempo

Africa Twin Honda è come un viaggio nel tempo. Dal passato e la storia, al futuro. Con prestazioni che non hanno rivali. La vivi in sella con prestazioni sull’asfalto – come una sportiva di prima qualità –, la vivi nel fuoristrada con tutto quello che solo l’offroad sa offrire. L’idea è nata in inverno, dopo il salone di Milano dello scorso anno, quando l’Africa Twin 2024 ha raccolto intorno a sé tanto entusiasmo e i più disparati pareri sull’attitudine delle due versioni, ES ed Adventure Sports, più semplicemente identificabili come ’ruota 21’ e ’ruota 19’.

A gennaio la prova-test della Adventure Sports, in Portogallo, principalmente su strada e con una bella escursione in fuoristrada. Poco dopo, a febbraio, è stato il turno della ES, stavolta quasi esclusivamente in fuoristrada. Il posizionamento scelto da Honda era quindi chiaro: la Adventure Sports (’ruota 19’) pensata per il turismo a lungo raggio, principalmente su asfalto, e la ES (’ruota 21’) destinata a chi dell’Africa Twin ha in programma di fare anche un uso intenso in off-road. Punto di contatto tra le due versioni il fatto che, in ogni caso, sono pur sempre declinazioni di un unico concetto: ovvero che un’Africa Twin può affrontare qualsiasi percorso e qualsiasi terreno con grande disinvoltura ed efficacia.

Come dimostrarlo in un unico evento? Portandole entrambe sullo stesso percorso, possibilmente lungo, con un mix esplosivo di asfalto e fuoristrada, e dando la possibilità a tutti i piloti di provarle in modo approfondito, saltando da un modello all’altro e da una versione all’altra, per tutta la durata del raid. È nato così il ’Three Islands Raid’. Un modo per raccontare una splendida esperienza ’targata’ Honda: il racconto di uno degli apripista, Alessandro, istruttore della Honda True Adventure Offroad Academy, grande pilota su strada e in fuoristrada, che si è alternato con Carlo e Luca, gli altri apripista, alla guida del gruppo di ’Africone’ che attraversavano le tre maggiori isole del mar Tirreno. Ecco il suo racconto: "Il primo incontro con il Three Islands Raid è stato in una fredda sera di novembre, alla dealer convention di Honda a Milano, la dirigenza illustra le attività di promozione delle nuove Africa Twin modello 2024. Al termine dell’intervento, con un sorriso beffardo si avvicina il responsabile comunicazione e ci chiede: “avete preparato le valigie?".

"Da Livorno a Catania – continua il diario da applausi sulle prestazioni dell’Africa Twin –, via isole, in soli quattro giorni. Moto: le nuove africa Twin ES e Adventure Sports, su un percorso di 1.200 km fatto di curve e sterrati da collegare con 3 traghetti". Sì, con Twins, tutto quanto fa spettacolo.

Ri.Ga.