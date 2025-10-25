Affrontare l’inverno in sicurezza. Pneumatici: la guida

L’arrivo dell’autunno e il preannunciarsi dei primi freddi coincide con l’obbligo per gli automobilisti di montare le gomme invernali. Una buona prassi che dal 2010 è diventata un obbligo, ricordando che la legge fa riferimento alle ’dotazioni invernali’ indispensabili per poter circolare in sicurezza, una categoria in cui rientrano le gomme invernali, ma anche le catene e le calze da neve omologate. In particolare gli pneumatici termici vanno montati dal 15 novembre al 15 aprile, con una fascia di tolleranza di un mese in più o in meno per montarli e toglierli (in pratica si può circolare montando questo tipo di gomme dal 15 ottobre al 15 maggio). L’obbligo non è valido su tutto il territorio nazionale, ma è subordinato alla decisione dei gestori delle singole strade e indicato con apposita segnaletica.

Realizzate con una mescola più morbida le gomme invernali sono studiate per garantire una perfetta tenuta di strada mano a mano che la temperatura scende al di sotto dei 7° centigradi, non solo in presenza di neve e ghiaccio. Oltre alla mescola a base di silice a fare la differenza rispetto alle gomme estive è la struttura della carcassa e il disegno del battistrada. Gli incavi della scolpitura sono più profondi per garantire l’aderenza e le lamelle trattengono un po’ di neve per aumentare l’attrito durante l’avvanzamento.

Per essere sicuri di montare le gomme giuste è necessario guardare le sigle riportare sulla spalla, la ’carta d’identità’ di ogni pneumatico. Nel caso delle gomme invernali l’indicazione è legata alla presenza delle lettere ’M+S’, ’MS’, ’M&S’ e ’M-S’ che indicano “mud and snow“, fango e neve. In aggiunta può esserci l’immagine stilizzati di un fiocco di neve tra tre picchi, in questo caso a indicare che lo pneumatico è stato mologato per viaggiare sulla neve.

Se manca il pittogramma la gomma è classificata come all seasons e non come pneumatico invernale. Un altro indice da tenere in considerazione è quello legato alla velocità massima che nel caso delle gomme invernali può essere inferiore rispetto a quello riportato sul libretto di circolazione, a patto di non scendere sotto i 160 km/h di velocità massima (indicati dalla lettera ’Q’).

Dotare la propria auto di gomme invernali significa sostituire tutti e quattro gli pneumatici, non solo quelli delle ruote motrici, per non pregiudicare la stabilità in curva e in frenata del veicolo. Per lo stesso motivo è sempre consigliabile montare quattro pneumatici invernali identici per dimensioni, battistrada e marca. Lo stesso discorso vale per i veicoli con quattro ruote motrici. Affidarsi a un gommista è importante per scegliere lo pneumatico più adatto, rammentando che si tratta di un presidio di sicurezza fondamentale al pari dell’ABS e l’ESP, il controllo di trazione, che aiuta a contenere lo spazio di frenata solo quando si è ormai persa l’aderenza. Per questo è fondamentale dotarsi di gomme che siano in grado di garantire il più possibile la tenuta e ridurre lo spazio di frenata.

Per fare un esempio in caso di neve per un’auto che viaggia a una velocità di 50 km/h lo spazio di frenata è di 43 metri se si montano gomme estive, che si riducono a 35 metri con le invernali. Su fondo ghiacciato i risultati sono ancora più sorprendenti: per un’auto che viaggia a 15 km/h lo spazio di frenata è di 14 metri con le estive e di 6 metri con le invernali. Una differenza di oltre 50% in relazione allo spazio di arresto che misurato in termini di sicurezza può fare la differenza tra andare a sbattere o rimanere incolumi.