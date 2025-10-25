Addio alle code con la terza corsia

L’altra grande opera in via di definizione, dopo il raddoppio della ferrovia Pistoia-Montecatini, è sicuramente la costruzione della terza corsia dell’autostrada A11 Firenze-Mare nel tratto compreso fra il capoluogo di regione e Pistoia. Un ammodernamento viario reso necessario per decongestionare di traffico l’accesso principale a Firenze e il movimento nell’area più produttiva della Toscana.

Ci saranno due lotti, ed il primo dovrebbe partire con l’inizio del nuovo anno per ampliare il tracciato da Peretola a Prato Est e, solo dopo, ci si muoverà verso Pistoia: in tutto sono poco più di 27km con la realizzazione di ulteriori opere fondamentali. La prima è l’allargamento dell’uscita di Montecatini con la creazione di due rotonde, la seconda (e più impattante) la costruzione del nuovo casello di Pistoia Est come fulcro del nuovo ’Asse dei vivai’ che servirà per avere un collegamento diretto e veloce per tutta l’industria "green" del territorio mentre l’attuale uscita del capoluogo prenderà il nome di Pistoia Ovest. E la terza è il raddoppio del ponte ’Lama’ sul Bisenzio a Prato.

L’obiettivo è quello di migliorare le condizioni di guida, soprattutto nelle ore di punta, in entrata ed uscita da Firenze per cercare di abbattere quanto più possibile i 40-50 minuti che, a volte, sono necessari per arrivare fino allo svincolo di Peretola. Per vedere tutto quanto completato serviranno degli anni ma il semaforo oramai è ampiamente acceso sul verde.

S.M.