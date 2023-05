Accordo con Samsung per le batterie elettriche

Reinova, azienda specializzata nello sviluppo, testing e validazione di componenti per il powertrain ibrido ed elettrico per la mobilità sostenibile, ha stipulato una partnership con Samsung SDI Battery System GmbH, tra i leader tecnologici globali nel campo delle batterie per la motorizzazione green. L’obiettivo è operare sinergicamente per migliorare i prodotti e i servizi offerti. "Questa nuova partnership è fonte di ispirazione lavorare con il team di Samsung SDI, poiché condividiamo la stessa passione, mentalità e impegno per sviluppare i migliori prodotti possibili per il cliente", ha spiegato il Ceo di Reinova Giuseppe Corcione. Accordo, quello con Samsung SDI, che si inserisce nella crescita di Reinova "che ha visto la recente assunzione di dieci persone, mentre altre dieci verranno assunte in tempi brevi", ha chiuso Corcione.