Abarth, da 60 anni campionessa di prestazioni al top

Sei decadi per per una perla dello Scorpione. Nel mese di settembre di sessant’anni fa Carlo Abarth svelava la Fiat-Abarth 595, successivamente presentata al pubblico al Salone di Torino il 31 ottobre del 1963.

Ne risultava una vettura piccola ma particolarmente aggressiva e anche rumorosa, che si denotava per le performance caratterizzate da un 30% in più di potenza rispetto alla versione di origine, con 27cv a 5000 rpm e una velocità di picco di 120 kmh. Posizionata al prezzo base di 595.000 lire, la Fiat-Abarth 595 partì con una produzione di 70 unità al mese che presto divennero 250 per far fronte alla crescente domanda; intanto però, nel 1964, veniva lanciata la prima serie speciale denominata 595SS, che erogava 32 cv e raggiungeva la velocità massima di 130 kmh.

Gli stessi valori sono oggi parte integrante del patrimonio della gamma Abarth che, oltre alla Nuova Abarth 500e, annovera Abarth 595 da 165 cavalli e un’ancora più performante Abarth 695 da 180 cv. Entrambi i modelli offrono prestazioni elettrizzanti, uno scarico ruggente e uno stile giocoso, ma audace. In omaggio il pack Competizione, del valore di 2.500 euro, con cerchi da 17 pollici nel disegno Supersport, sedili Sabelt con guscio in carbonio e il badge Competizione. Abarth 595 ha un prezzo da 26.800 euro, la 695 da 30.100 euro.

Francesco Forni