AB 130 il superyacht con piscina che sfreccia a 40 nodi

AB Yachts, brand di Next Yacht Group, leader nel settore degli yacht ad alte prestazioni, è stato protagonista al Salone Nautico di Venezia con l’AB 100. Il 30 metri dalle linee raffinate e dotato di ogni comfort, emblema di velocità e stile, in grado di navigare a 50 nodi in maniera silenziosa e senza vibrazioni.

Un modello che, anno dopo anno, continua a conquistare per la sua miscela unica di adrenalina e classe e che nella versione Superfast raggiunge i 60 nodi.

Il mese di maggio si conferma particolarmente significativo per AB Yachts, che registra una serie di risultati di rilievo. L’AB 110, varata nel giugno 2024, ha conquistato la vittoria ai World Superyacht Awards 2025 nella categoria Semi-Displacement or Planing Motor Yachts, 30–39,9 metri.

È scesa in acqua anche la quarta unità dell’AB 80: 25,4 metri di pura adrenalina, capace di sfondare abbondantemente il muro dei 55 nodi e pensata per armatori che amano condurre personalmente il proprio yacht senza rinunciare al massimo comfort e alle più avanzate soluzioni tecnologiche. Si tratta del primo yacht varato nello storico cantiere di Viareggio, da qualche mese quartier generale del gruppo.

Fiore all’occhiello del cantiere, la consegna della prima unità dell’AB 130 con i suoi 40 metri, porta l’esperienza di navigazione su un altro livello: beach area espandibile, piscina “sea view” on demand, garage “float in” e idrogetti che spingono l’imbarcazione oltre i 40 nodi. Una barca che ridefinisce non solo la performance, ma anche il concetto stesso di comfort, grazie ai più avanzati stabilizzatori Seakeeper e a un pescaggio di appena 1,30 metri, ideale anche per le navigazioni più sfidanti.

"Stiamo vivendo una stagione di forte crescita e rinnovamento - conferma il ceo Sebastiano Fanizza - che ci vede impegnati a consolidare la nostra leadership nel segmento delle imbarcazioni ad alte prestazioni. Oggi più che mai, il nostro obiettivo è offrire esperienze di navigazione senza paragoni, anticipando le aspettative degli armatori di domani".