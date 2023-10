A partire da gennaio cabine singole su tutta la flotta Ncl

Norwegian Cruise Line (NCL) introdurrà oltre 1.000 cabine singole sull’intera flotta di 19 navi. La Compagnia ha aperto la vendita, per la prima volta in assoluto, di tre nuove categorie di cabine singole, tra cui Solo Inside, Solo Oceanview e Solo Balcony, disponibili per le crociere in partenza dal 2 gennaio. Con prezzi e disponibilità che variano in funzione della destinazione e dalla domanda, i passeggerei individuali possono aspettarsi di pagare una tariffa inferiore rispetto a quella di una tradizionale cabina doppia, uso singola.

"Ci sforziamo di offrire ai nostri ospiti offerte diversificate per creare la loro vacanza da sogno", ha dichiarato David J. Herrera, President di Norwegian Cruise Line. "Da quando abbiamo lanciato per la prima volta le nostre cabine singole nel 2010 con la Norwegian Epic, sono diventate subito molto popolari. Dopo aver registrato la crescente domanda di persone che scelgono di viaggiare da sole, abbiamo ora ampliato le cabine singole su tutta la nostra flotta".

Gli ospiti che soggiorneranno nelle nuove categorie di cabine avranno anche accesso alla Studio Lounge, disponibile su una selezione di navi, che offre uno spazio dedicato al relax, un bar con birra e vino e una varietà di snack serviti ogni giorno. Oltre alla propria lounge, gli ospiti possono godere di attività dedicate ai viaggiatori single per socializzare. Grazie all’introduzione di cabine singole su tutte e 19 le navi della flotta (in precedenza disponibili solo su 9 navi), i viaggiatori singoli avranno maggiori opportunità di visitare destinazioni comprese nella propria lista dei desideri come Asia, Africa, Australia e Nuova Zelanda a bordo di navi che in passato non offrivano questa categoria di cabine.

I viaggi per single propongono un trend in continua crescita. Secondo un’indagine di Travelport, questa tipologia di viaggi ha rappresentato quasi il 18% delle prenotazioni globali. Più recentemente, nelle statistiche sui viaggi da single, Radical Storage ha registrato un aumento del 267% delle ricerche online per il termine “viaggio da single” tra dicembre 2020 e aprile 2022. Inoltre, dal 2019 al 2022, NCL ha osservato un aumento degli ospiti che prenotano cabine con singola occupazione in cabine doppie.