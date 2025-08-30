A Misano si sfreccia sui pedali

Le vacanze che volgono al termine non si portano via, per fortuna, la voglia di andare in bicicletta. Una passione da coltivare tutto l’anno, magari traendo ispirazione all’Italian Bike Festival 2025, la kermesse dedicata al mondo della bici da vivere a 360°, in programma dal 5 all’8 settembre al Misano World Circuit.

In Italia, tra il 2022 e il 2024, l’uso quotidiano della bici in città è cresciuto del 18% (fonte: Osservatorio Nazionale Sharing Mobility). E secondo CONEBI, entro il 2030 saranno oltre 30 milioni gli europei che sceglieranno la bici come mezzo principale per andare al lavoro o a scuola.

Oppure in vacanza, come emerge dallo studio di Isnart-Unioncamere Legambiente, che documenta l’espolosione del fenomeno cicloturismo, con oltre 89 milioni di presenze nel 2024, in crescita del 54% rispetto all’anno precedente. La bici non più è solo mezzo di trasporto o di svago, ma è uno strumento culturale attraverso il quale entrare in contatto con le comunità locali. La scelta di un turismo lento e rispettoso dei luoghi e delle persone che al Bike Festival trova la sua vetrina, alla scoperta di percorsi ciclabili, cammini, strutture bike-friendly e progettualità territoriali si intrecciano per offrire un’immagine integrata e contemporanea dell’Italia in sella.

Dalle Alpi all’Appennino, dalle isole ai borghi dell’interno, le esperienze si moltiplicano, trovando in IBF un luogo di sintesi e rilancio. Un’Italia da esplorare, una pedalata alla volta.

L’Emilia-Romagna, Regione ospite di questa edizione, si conferma laboratorio nazionale per la mobilità dolce: ciclovie, cammini spirituali, incentivi per e-bike e cargo bike compongono una strategia integrata che culminerà nel 2026 con Velo-City, il principale summit mondiale sulla ciclabilità, in programma a Rimini. Dalla Calabria arriva la prima ciclovia italiana a ricevere la certificazione EuroVelo: 545 km attraverso quattro parchi naturali, tra biodiversità, bellezza e borghi autentici. Il Friuli-Venezia Giulia, Capitale del Cicloturismo 2025, porta al Festival una visione alpino-adriatica supportata da oltre 250 milioni di investimenti infrastrutturali dal 2018. Le Marche

propongono il progetto Strade di Marca e il ritorno del Marche Trail, combinando turismo esperienziale, percorsi interni e spirito gravel.

La Sicilia, eletta Regione Europea della Gastronomia, presenta un piano di sviluppo cicloturistico integrato con l’enogastronomia, sostenuto da fondi europei.

In Toscana, l’Atlante dei percorsi cicloturistici e il progetto Strade di Lucca Bike Hub raccontano una rete in espansione, pensata per accogliere ogni tipo di viaggiatore su due ruote. La Valle d’Aosta si distingue per il suo approccio ambientale: percorsi in quota, sostenibilità e paesaggi d’alta montagna diventano elementi chiave di un’offerta cicloturistica autentica. Il Veneto, infine, dà nuova vita alle sue infrastrutture dismesse, come la Treviso-Ostiglia trasformata in ciclovia, e continua a coltivare il legame profondo con la grande tradizione ciclistica rappresentata dal Giro d’Italia.

Nel corso degli incontri ospitati nell’Arena si parlerà di modelli di sviluppo locale, valorizzazione dei piccoli borghi, e delle nuove frontiere del cicloturismo culturale.

Per i più sportivi da non perdere gli incontri dedicati al mondo delle “strade bianche“ da percorrere rigorosamente su una bici gravel.