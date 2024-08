A Cannes i gioielli di Azimut-Benetti

di Marina Santin

Azimut-Benetti presenta in anteprima mondiale le sue novità al Cannes Yachting Festival 2024. Azimut in primis, espone Fly 62, nuovo yacht di una delle Serie più rappresentative del Cantiere, che rivoluziona il mondo dei flybridge. A cominciare dal Beach Cockpit, il pozzetto reinventato, volto a poppa così da creare un’ampia zona prendisole a poca distanza dall’acqua. Il design degli esterni è di Alberto Mancini e si ispira ai trend dell’automotive all’estetica dei suv con i volumi della sovrastruttura che si spostano verso prua e permettono di sviluppare il pozzetto mantenendo ed evolvendo la cifra stilistica sportiva della Serie Fly: linee che si rincorrono e superfici pulite. Per gli interni, Azimut ha rinnovato la collaborazione con l’architetto Fabio Fantolino, che ha ideato spazi aperti e privi di ostacoli visivi, per una sensazione di vicinanza totale con il mare.

Accanto, anche il nuovo Seadeck 7 (nelle foto di questa pagina), modello di prestigio le cui linee esterne sono firmate da Alberto Mancini e il concept degli interni è di Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Per la prima volta si avvale del sistema Full Hybrid che consente di navigare a basse velocità in modalità full-electric e di eseguire manovre di ormeggio nel silenzio.

Benetti, invece, presenta il BO116, super yacht che rispecchia fedelmente il progetto iniziale di Oasis 40M con esterni disegnati da RWD e interni firmati da Bonetti/Kozerski Architecture. Obiettivo, garantire un alto livello di wellbeing. Ecco quindi che l’Oasis Deck®, trasforma la beach area in una terrazza sul mare; sul Main Deck l’area gym diventa una cabina wellness; nel bagno armatoriale l’ampia doccia può diventare un bagno turco.

E, su richiesta dell’armatore, sul Sun Deck è stato integrato un sistema di illuminazione con luci per party e una consolle per DJ e sul Main DesK l’area dining è stata sostituita con una zona lounge con mobile bar in marmo Onice retroilluminato. Con cinque cabine, BO116, accoglie fino a 12 ospiti e, grazie ai due motori MAN V12-1400, naviga a una velocità di crociera di 11 nodi (velocità massima di 17 nodi). Dal punto di vista tecnico, uno degli elementi più importanti è l’adozione del sistema SCR (Selective Catalyst Reduction) in linea con le normative IMO Tier III sulle emissioni dei gas di scarico. Un’imbarcazione bella e green.