Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
A Bologna il Salone. Cinquemila rarità
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
A Bologna il Salone. Cinquemila rarità

Con oltre 5.000 auto e moto di ogni epoca, ricambi introvabili e memorabilia autentica, il salone ’Auto e Moto d’Epoca’...

Con oltre 5.000 auto e moto di ogni epoca, ricambi introvabili e memorabilia autentica, il salone ’Auto e Moto d’Epoca’ - in programma a Bologna dal 23 al 26 ottobre - è un punto di riferimento per collezionisti, appassionati ed estimatori. Tra gli eventi l’omaggio al 75° anniversario della Formula Uno con le monoposto che hanno fatto la storia dagli anni ‘50 ai primi anni 2000 guidate da Karl Kling, Juan Manuel Fangio, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Riccardo Patrese, Michael Schumacher.

© Riproduzione riservata