718 Spyder RS L’ultima Boxster della tradizione

Porsche 718 Spyder RS, è l’ultima Boxster a motore termico. La fine di un’epoca, delle sportiva dotata di propulsore centrale, con un canto del cigno davvero speciale. La Boxster più veloce di sempre è quella che chiude il ciclo: esclusiva, come il suo prezzo da 162.338 euro.

La 718 Spyder RS mutua il suo cuore dalla GT4 RS e quindi dalla mitica 911 GT3. Il massimo della sportività tradizionale in casa Porsche. Scoperta, ma senza capote, ovvero con un tetto minimale e manuale nel montaggio composto da due elementi: un leggero soft-top e un deflettore. Il peso è di 18,3 kg, una piuma, che fa scendere la massa totale della vettura a 1.410 kg. Un 4 litri aspirato, che eroga 500 cavalli, urlando fino a 9.000 giri. Abbinato al cambio automatico a doppia frizione e alla trazione posteriore permette alla 718 Spyder RS una accelerazione da 0 a 100 kmh in 3,4 secondi e da 0 a 200 kmh in 10,9 secondi: numeri da hypercar.

Una vera lepre, dotata di assetto ribassato di 30 millimetri, sospensioni a controllo elettronico e il differenziale autobloccante meccanico per scaricare meglio a terra l’esuberanza in uscita dalle curve. Sette i colori, ma quello dedicato è il Vanadium Grey Metallic. Come tutte le Porsche è personalizzabile in modo maniacale se ci si risolve al reparto Exclusive del Costruttore e in aggiunta a richiesta c’è il Weissach Package.

f.f.