di Giuseppe Tassi

Alpine è una parola magica nel mondo del Motorsport: dalla leggenda dei rally allo sbarco in F1. Può una citycar elettrica racchiudere in sé il meglio delle tecnologie del brand francese e mantenere intatto il Dna corsaiolo? Alpine ci prova con A290, una moderna hot hatch (il segmento che comprende anche Abarth) pensata per regalare sportività e piacere di guida anche nella vita quotidiana. Una prova su strada prolungata certifica che l’obiettivo è centrato, perché lo spirito Alpine non perde smalto nel passaggio all’era elettrica. Anzi.

Compatta (sotto i 4 metri come la cugina Renault 5) scattante, A290 sfrutta tutti i benefici della piattaforma AmpR Small. Telaio ribassato, carreggiata più ampia di 60 mm, cerchi da 19 pollici trasformano la citycar in una creatura muscolosa con design ispirato al mondo delle corse ed esaltato dal colore Blue Alpine Vision. Anche i fari con disegno a forma di croce richiamano sensazioni da rally. Sotto il cofano, A290 nasconde un cuore elettrico che non rinuncia al brivido: 180 o 220 CV, 300 Nm di coppia e uno scatto 0-100 km/h in soli 6,4 secondi. Il tutto con una batteria da 52 kWh che garantisce circa 380 km di autonomia WLTP e ricarica rapida per passare in 30 minuti dal 10 all’80 per cento.

Il retrotreno multilink, raro nel segmento, assicura precisione e stabilità, mentre le sospensioni con finecorsa idraulici garantiscono comfort anche sulle strade cittadine. Le quattro modalità di guida – Save, Normal, Sport e Perso – permettono di personalizzare l’esperienza, mentre il pulsante “Overtake” sul volante regala un boost di potenza istantaneo, ispirato al mondo del motorsport. La funzione launch control e il sistema Alpine Drive Sound completano l’esperienza sensoriale, con suoni progettati in collaborazione con Devialet.

Così il divertimento di guida è assicurato. Silenziosa e scattante nel traffico cittadino, A290 fa sentire il suo sound in accelerazione lungo il suggestivo tratto utilizzato per le prove speciali del Rally dei Laghi. E qui la tentazione di usate l’Overtake è sempre fortissima, anche se l’emozione dura solo dieci secondi, perché è necessario un tempo di ricarica di mezzo minuto prima di poterlo riutilizzare a pieno regime. Agile, scattante, regina delle curve, A290 risponde a ogni sollecitazione con un impeto da auto da corsa ma con una piacevole sensazione di controllo.

L’abitacolo di Alpine A290 è un mix di sportività e tecnologia: volante a tre razze con comandi racing, sedili avvolgenti in materiali eco-compatibili, display da 10,25” per il conducente e infotainment da 10,1” con sistema Android Automotive e Google integrato. L’esperienza digitale è arricchita da Alpine Telemetrics, che offre dati in tempo reale, coaching di guida e sfide in stile videogame.I prezzi partono da 38.700 per la versione GT e 44.700 per la GTS da 220 cv.