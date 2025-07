Misure per sostenere l’editoria. La proposta: vendere i giornali nei bar

ROma, 31 luglio 2025 – Per fortuna le buone abitudini non si perdono mai: tra pochi anni forse andremo su Marte, ma per ora, quando possiamo, alla mattina andiamo al bar. Quattro passi, un caffè, una dolce evasione, e un’occhiata al giornale. Quello che sta sul frigo dei gelati, in generale, salvo nel periodo del Covid, quando fu vietato perché sfogliare le pagine sfogliate da altri poteva essere contagioso. Di vittime per questa pratica non si hanno notizie, però così andò, e in qualche esercizio il frigo è rimasto ancora oggi orfano del suo amico quotidiano. Il quale, com’è noto, è la delizia degli avventori e la croce degli editori. I primi passano qualche minuto piacevole, si scambiano i fascicoli, come nel caso nostro ("ha finito lo sport?"), guardano quello che gli interessa, e quando escono possono pure evitare di andare in edicola: tra tv, radio, internet, rassegne stampa e bar, hanno già assorbito molta più informazione (a volte simil tale) di quella che serve a un normale essere umano.

È il motivo per cui per gli editori, invece, quel giornale è una piccola spina nel fianco. Non solo scoraggia oggettivamente l’acquisto, ma quella copia serve più utenti allo stesso prezzo: paghi uno, leggono in cento. A differenza, ad esempio, dei canali tv a pagamento (Sky e dintorni) il cui abbonamento costa di più a un esercizio pubblico che a un privato. Così stanno le cose. Detto questo, guai a togliere i giornali dai frigo. Figuriamoci. Ma perché non allargare questo connubio vincente vendendo in modo strutturale e non episodico quotidiani e periodici anche al bar! Mica un obbligo, ovvio. Una possibilità, un’opportunità da incentivare. Le edicole calano e molte sopravvivono avendo acquisito altre funzioni (pagamenti vari, biglietterie...). Il percorso potrebbe essere analogo per i pubblici esercizi. Inutile spiegare il perché.

La carta stampata non vive un momento facile in una fase storica di mutazione genetica della comunicazione. Anzi di confusione tra comunicazione (social) semi incontrollata, e informazione, la nostra, monitorata, regolata, sanzionata. Per questo, senza nessuna retorica, i giornali sono un bene da tutelare, un presidio, un argine. Se sbagliano, pagano. Se hanno problemi, vanno supportati. Nessuna beneficenza dalla mano pubblica: solo il riconoscimento e il sostegno a un funzione di utilità collettiva. Come radio e tv, del resto, in particolare quelle territoriali. Non a caso quando nel recente decreto relativo al 2025 i fondi per l’emittenza locale sono stati ridotti da 130 a 111 milioni, nel settore è scattato un sos salvavita. A cui è stato posto rimedio grazie a un emendamento di Italia viva accolto dal governo con uno stanziamento suppletivo di 16 milioni e mezzo. Bene. Quando si vuole, si può, insomma.

Del resto, se c’è un settore che ha vissuto e vive una rivoluzione globale, è quello della distribuzione. Se Bezos tra poco ci manderà in tavola via droni un piatto di spaghetti fumanti, anche quotidiani e riviste possono trovare nuovi canali, che tra l’altro non nuocciono a quelli tradizionali. Già ci sono, da tempo, i supermarket. Ora i distributori automatici. Domani, perché no, tanti bar. Per non perdere le buone abitudini: quattro passi al mattino, un caffè, un’occhiata alla cronaca sul frigo mentre un altro cliente non molla la parte nazionale. Meglio avere in mano un quotidiano, una rivista, interi e tutti nostri dopo il caffè. Per gli esercizi, volendo, un comodo surplus. Attrattivo. Per il governo nessun esborso, nessun emendamento, solo lo sforzo di un decreto. Per la piccola idea, nessun problema: la offriamo gratis.