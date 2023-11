Misure anti-inflazione, lo scontrino non cala. L'indagine di Altroconsumo

Roma, 18 novembre 2023 – È cominciato il 1° ottobre il trimestre antinflazione, l’iniziativa messa in atto dal governo, in collaborazione con la grande distribuzione e i produttori, per offrire un paniere di beni di largo consumo - fra cui molti prodotti alimentari e generi di prima necessità - a prezzi ribassati. L’associazione di tutela dei consumatori Altroconsumo ha voluto verificare l’effettivo risparmio per i cittadini, rilevando i prezzi di 125 categorie di prodotto in 15 punti vendita di 8 catene (super, iper e discount) tra Roma e Milano.

Misure anti inflazione, l'indagine di Altroconsumo

Cosa è emerso dall’indagine

Tanto rumore per nulla, si potrebbe dire. Il trimestre antinflazione non ha generato sufficienti occasioni di risparmio in più rispetto al passato perché, nel frattempo, la grande distribuzione ha tagliato le classiche offerte periodiche: il numero e la frequenza delle promozioni si sono ridotti, in media, del 36%. I prezzi dei prodotti nel carrello tricolore, quasi sempre della marca del distributore, sono effettivamente diminuiti rispetto a maggio/giugno di quest’anno, tuttavia, nel 78% dei casi, non risultano i più economici sullo scaffale. Mediamente, solo 24 categorie di prodotto beneficiano degli sconti del carrello e mancano alimenti importanti come olio, acqua minerale in bottiglia e tutto il fresco (verdura, carne, pesce freschi).

Com’è stato condotto lo studio

Le catene cui appartengono i 15 punti vendita analizzati sono: Conad, Eurospin, Esselunga, Il Gigante, Lidl, Panorama, Penny Market, Supercoop/Ipercoop. È stato rilevato il prezzo di tutti i prodotti presenti a scaffale delle 125 categorie di prodotti più rappresentative della spesa delle famiglie italiane: dai prodotti alimentari a quelli per la cura della casa e della persona, fino al cibo per animali. La domanda che gli esperti di Altroconsumo si sono posti è: il paniere tricolore sta effettivamente portando occasioni di risparmio maggiori rispetto alle normali offerte e promozioni della grande distribuzione? L’associazione ha provveduto a contare i prodotti in offerta (carta fedeltà, prezzo basso sempre, promozioni a tempo e carrello tricolore) in tutti punti vendita visitati e a confrontarne il numero con quello delle promozioni presenti, negli stessi punti vendita, nel periodo maggio-giugno, prima del trimestre tricolore. Ebbene, è emerso che il numero di prodotti in promozione a ottobre rispetto a maggio/giugno è aumentato solo dell’11%: è passato da 1.860 a 2.069, cioè solo 209 prodotti in più, benché i prodotti contrassegnati dal carrello tricolore fossero ben 666. E, con la comparsa del carrello tricolore, tutte le altre promozioni sono drasticamente diminuite.

Non sempre i prodotti calmierati sono i meno costosi

Per verificare l’effettiva convenienza della promozione, sono state contate quante volte i prodotti del carrello tricolore risultassero i meno cari della categoria. Mediamente, solo il 22% dei prodotti risulta il meno caro dello scaffale: ciò vuol dire che, per il 78% delle volte, è stato trovato un prodotto più economico di quelli contrassegnati dal simbolo del carrello. Rispetto a maggio-giugno, i prezzi dei prodotti inseriti nel carrello tricolore si sono abbassati, nei super e nei discount, del 6% e del 3%. Negli iper visitati, invece, c’è stato addirittura un aumento, pari al 2%. In generale, però, i prezzi di tutti i prodotti rilevati sullo scaffale (tra promozioni e non) sono aumentati rispetto a maggio-giugno: rispettivamente, del 4% e del 5% nei super e negli iper, dell’1% nei discount.

Il punto di vista di Altroconsumo

"Il carrello tricolore parte col piede sbagliato. Nonostante le intenzioni del Governo e l'attesa mediatica suscitata, dati alla mano, sembra essere questa la sintesi, a distanza di qualche settimana dall'introduzione della misura. Al momento, infatti, le nostre rilevazioni sul campo mostrano ancora una scarsa possibilità di risparmio per le famiglie italiane: se una lieve diminuzione di prezzo c'è stata, il calo ha riguardato solo i pochi prodotti inseriti nel "carrello"; inoltre, quest'ultimo non è andato a sommarsi alle promozioni già in essere e, contestualmente, vi è stato un paradossale decremento delle altre offerte. Troppo poco, quindi, per costituire un reale supporto alla spesa degli italiani e certamente non sufficiente per determinare effetti miracolistici di abbattimento dell'inflazione generale, come recentemente affermato dal ministro Urso. Gli indici Istat, pur in calo grazie principalmente agli energetici, restano ancora alti a ottobre e le famiglie rischiano di non vedere effetti positivi ancora per settimane. – dichiara Federico Cavallo, responsabile relazioni esterne dell'associazione – Abbiamo poi voluto sondare anche l'esperienza reale dei consumatori e la loro opinione rispetto a questa iniziativa: ebbene, i cittadini stessi segnalano molte criticità, quali poca pubblicità nei punti vendita o l'esclusione di molti prodotti. Vista l'importanza della questione e il rilievo dato all'iniziativa, come Altroconsumo abbiamo deciso di aprire un osservatorio, con cui continueremo a monitorarne la situazione per tutta la durata del trimestre, per verificarne l'evoluzione e poterne valutare, alla fine, la reale efficacia per le famiglie italiane".