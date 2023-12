Mirabilia 2023. Focus sulla sostenibilità: "Un grande volano di crescita per l’agroalimentare italiano"

Futuro sostenibile: esperienze globali, azioni locali. Mirabilia 2023 punta ad aprire un dibattito sui temi dell’ experience design e urban policy fornendo risposte concrete in merito alla progettazione di un futuro sostenibile, partendo dai luoghi. Come parte del sistema agroalimentare, l’agricoltura è un settore strategico dell’economia e non solo: oltre a essere essenziale per la produzione alimentare, infatti, ha il delicato compito di contribuire a preservare suolo e biodiversità. La sostenibilità rappresenta un elemento cruciale nell’evoluzione del settore agroalimentare, perché l’agrifood possa svilupparsi, crescere e aumentare la propria competitività, favorire lo sviluppo, la crescita e la competitività delle imprese.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per l’agricoltura prevede misure che riguardano l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, i contratti di filiera e distretto, la tutela del territorio e dell’acqua. In pratica sarà possibile beneficiare di incentivi, ad esempio, per lo sviluppo della logistica, la digitalizzazione aziendale e l’innovazione delle macchine agricole (agricoltura 4.0), l’installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento della filiera agroalimentare, l’efficientamento dei sistemi irrigui.

Di questo, e di molto altro, si parlerà domani nell’incontro "La sostenibilità: volano di crescita per le aziende del settore agroalimentare", l’ultimo appuntamento del ciclo "Le sfide dei territori e dei distretti italiani" che si svolge all’interno di Mirabilia, Padova Congress, nella Fiera di Padova. Nel corso dell’incontro, organizzato dalle testate del Gruppo Monrif, Quotidiano Nazionale incontrerà i rappresentanti delle realtà istituzionali, produttive e formative del distretto agroalimentare veneto per dare voce ai principali attori e ai protagonisti di uno dei settori chiave dell’economia italiana. Main Partner dell’iniziativa Bper Banca, con il sostegno di Venicepromex e in partnership con ASviS e Ipsos.

Il pomeriggio di incontri prende avvio alle 14.30 con un primo panel dedicato ai "Pilastri dell’agroalimentare italiano". Sono previsti gli interventi di Roberto Brazzale, Presidente Gruppo Brazzale e di Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile del Servizio Agri Banking BPER Banca. Modera Davide Nitrosi, vicedirettore di Quotidiano Nazionale.

"L’agroalimentare è un comparto strategico per l’Italia e naturalmente per il Veneto – dice Oliviero Giacomo Falconi, Responsabile del Servizio Agri Banking Bper Banca – Siamo il primo Paese per Dop, IGP e STG con tutela su 840 prodotti, con filiere orientate alla sostenibilità con l’obiettivo di preservare la biodiversità, l’integrità biologica e la bellezza del paesaggio introducendo un livello di innovazione che oggi nel comparto ha una diffusione medio alta. È importante in questo contesto mantenere un livello di qualità e competitività molto alto e anzi cercare di migliorarlo ancora di più. Le aziende per questo devono poter contare su un’assistenza finanziaria adeguata. Per questo Bper Banca ha creato una struttura ad hoc, il Servizio Agri Banking".

Segue un panel dedicato alla sostenibilità nel quale si parlerà dei goal del millennio di Agenda 2030. Davide Nitrosi lascia il testimone a Sandro Neri, responsabile di QN Economia, e ai suoi ospiti: Fabrizio Dughiero, direttore del dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Padova, Chiara Ferrari, Lead Public Affairs Ipsos e Giorgio Santini, responsabile per le relazioni con Comuni, Città Metropolitane e Regioni di ASviS. Nell’Italia di oggi la fame è ancora un problema? In parte sì, come sottolinea Santini: "Uno degli obiettivi di agenda 2030 è, al punto due, il contrasto alla fame. Nel mondo c’è ancora un problema di fame e anche in Italia, nonostante le cose siano molto cambiate dagli anni Cinquanta ad oggi, c’è ancora un problema di povertà alimentare. L’Agenda 2030 oltre ai 17 obiettivi principali ha dei sotto-obiettivi e quelli contro la fame sono tutti praticabili, con azioni concrete".

Le imprese sono poi chiamate quotidianamente a nuove sfide e senza dubbio la sotenibilità è una di queste. Sandro Neri modera l’ultimo incontro della giornata dal titolo "La sfida della sostenibilità: le azioni delle imprese". Attesi gli interventi di Elvira Bortolomiol, presidente Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, di Fabio Brescacin, presidente Ecornaturasì, di Maria Chiara Ferrarese, vicedirettrice Csqa, e di Daniele Modesto, ad di Zero Farms.

Gli incontri sono aperti al pubblico, previa iscrizione al link quotidiano.netdistrettiagrifood dove sarà possibile assistere anche alla diretta streaming.

Alberto Levi