Il testo della lettera del ministro Sangiuliano che bacchetta tutti i dirigenti in ferie il 24 aprile per il ponte

Nelle chat dei dirigenti pubblici circola da qualche giorno come un oggetto mai visto prima. E’ la fotografia di una lettera di quelle che i grand commis di Stato non sono abituati a ricevere e, verosimilmente, neanche a firmare per i propri sottoposti.

Il ministro Sangiuliano e la lettera ai dirigenti

E, invece, i direttori generali del Ministero della Cultura hanno dovuto fare i conti con un Ministro, Gennaro Sangiuliano, che ha deciso, fin dall’insediamento, di dare battaglia contro le chiusure dei musei e contro le assenze eccellenti dei dirigenti.

La lettera del ministro Sangiuliano ai dirigenti

La lettera

E così, in questi giorni di ponti e ferie, Sangiuliano non ha gradito le assenze dei superburocrati e, presa carta e penna, lo ha scritto nero su bianco una nota di meno di dieci righe che sta animando fiori di dibattiti tra gli addetti ai lavori. “Gentili Direttori – scrive il Ministro - ho riscontrato come molti di voi, tranne qualche lodevole eccezione, fossero in ferie lunedì 24 aprile, giornata di ponte verso la Festa della Liberazione. Fermo restando che le ferie sono un diritto intangibile, vi faccio osservare che la peculiarità del nostro Ministero, le cui attività trovano particolare riscontro proprio in occasione di queste festività, suggerirebbe una puntuale presenza proprio in questi giorni".

L’invito-provocazione

Un rimprovero e una censura in piena regola per i superburocrati "pontisti” del lunedì. Ma il meglio della missiva viene dopo: “Per capirci – incalza Sangiuliano - è come se le Forze dell'Ordine andassero in ferie quando la città si svuota per le vacanze estive. Con l'occasione, vi preannuncio che il 15 agosto p.v., alle ore 13.00, siete tutti invitati da me per un pranzo di lavoro. È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti”.

Il monito

Dunque, salvato il ponte del 25 aprile, i direttori generali del Mibac non potranno saltare il 15 agosto a Roma con il Ministro. Ma è evidente che il monito di Sangiuliano riguarda tutti i direttori dei musei e delle istituzioni culturali che dovranno rimanere aperti a maggior ragione nei giorni festivi. Come ha chiesto dall’inizio del mandato.