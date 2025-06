Mille Miglia 2025: dove il design, la tecnica e il Made in Italy corrono insieme

Roma, 18 giugno 2025 - La quarantatreesima edizione rievocativa della Mille Miglia ha preso finalmente il via. Dopo la classica passerella sulla rampa di Viale Venezia, gremito per l’occasione di cittadini, turisti, appassionati e curiosi, tutti rapiti dal fascino senza età dei 430 gioielli quattro ruote che quest’anno percorreranno 1900 chilometri da Brescia a Roma e ritorno, gli equipaggi si sono subito diretti verso la salita al Castello di Brescia per le prime Prove Cronometrate di questa edizione. È la corsa che racconta l’Italia molto prima e molto oltre il traguardo. Mentre la Mille Miglia 2025 attraversa i suoi 1900 chilometri, Fulvio D’Alvia — amministratore delegato di Mille Miglia Srl — racconta come un mito sportivo sia diventato oggi sistema produttivo, scuola di design e laboratorio tecnologico.

Dottor D’Alvia, la 1000 Miglia è ripartita. Ma oggi la corsa rappresenta molto di più. “Assolutamente. La corsa resta il cuore pulsante, ma la Mille Miglia oggi è diventata un ecosistema: un progetto che integra cultura tecnica, saper fare, innovazione e formazione. Quest’anno, dal 17 al 21 giugno, oltre 400 vetture storiche percorrono l’Italia, ma accanto ai motori scorre un modello produttivo e culturale sempre più strutturato”.

È sempre stata una palestra tecnica e di innovazione. “La Mille Miglia è sempre stata una straordinaria officina di idee, dove i costruttori hanno sperimentato soluzioni che poi sono entrate nella storia dell’automobile. Si cercava di migliorare ogni dettaglio per poter affrontare meglio le strade, il meteo, le lunghe distanze: gomme più adatte alla pioggia, tergicristalli che reggessero l’aria ad alta velocità, parabrezza più protettivi, freni più affidabili. Persino il modo di leggere il percorso, con i primi strumenti per aiutare il pilota a prevedere le curve, è nato qui. Ma questa continua ricerca non ha cambiato solo la tecnica: ha anche dato forma alle linee delle auto. Le vetture dovevano essere leggere, veloci, stabili, e da queste necessità sono nate forme che ancora oggi consideriamo bellissime. La funzione ha plasmato lo stile, e lo stile italiano delle auto, nel mondo, nasce proprio da quella ricerca estrema fatta sulle strade della Mille Miglia”.

Su questa eredità nasce il progetto della filiera territoriale del motorismo storico. “Sì, è il cuore della nostra visione di lungo periodo. Su impulso di ACI Brescia, con 1000 Miglia Srl come soggetto attuatore, abbiamo dato vita alla Classic Car Region, riconosciuta da Regione Lombardia. Un sistema che nasce con 29 partner fondativi e che oggi aggrega 1.497 soggetti — tra imprese, università, enti formativi e finanziari — di cui 309 solo nella provincia di Brescia”.

In che direzione va questo ecosistema? "Trasformare ciò che per anni è stato frammentato in un comparto produttivo maturo. Stiamo definendo standard di restauro certificato, qualifiche professionali, un'Academy per i giovani tecnici, modelli di tracciabilità digitale tramite blockchain. L’artigianato di eccellenza dialoga con reverse engineering, stampa 3D, certificazioni globali. È un modello industriale che l’Italia può esportare”. La scuola è un tassello centrale. “Non c’è futuro senza competenze. Con il progetto La Mille Miglia va a scuola, insieme ad ACI Brescia, portiamo la storia tecnica e industriale della corsa nelle aule. Oltre 2.000 studenti, in 13 istituti di diverse regioni, hanno partecipato alla seconda edizione. Ai ragazzi spieghiamo che dietro ogni auto non c’è solo il mito, ma un patrimonio di ingegneria, artigianato e industria che ha costruito il nostro Paese”. Oggi la Mille Miglia è anche ambasciatrice internazionale del Made in Italy…. “Esattamente. È un manifesto autentico del Made in Italy tecnico e culturale. Le linee straordinarie di queste auto non sono mai solo estetica: sono la sintesi estrema di scelte progettuali spinte al limite. La nostra sfida è fare di questo patrimonio un modello produttivo replicabile, dove tradizione e innovazione generano competenze, export e occupazione qualificata. Per questo il nostro format è già attivo all’estero: Stati Uniti, Emirati, Giappone, Svizzera, Grecia e Austria. Ma nuovi mercati stanno aprendo ulteriori prospettive. Non portiamo solo la corsa, ma esportiamo un intero modello manifatturiero, culturale e tecnologico italiano”.