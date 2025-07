Milano Marittima ritrova l’edicola

MILANO MARITTIMA (Ravenna)

Milano Marittima ritrova la sua edicola. Dopo mesi caratterizzati da attesa, curiosità e un senso di vuoto percepito sia dai residenti sia dai numerosi turisti che ogni anno animano la città, il centro si riaccende grazie alla riapertura di questo presidio della carta stampata. Non si tratta soltanto della riattivazione di un semplice servizio commerciale, ma della rinascita di un luogo che rappresenta memoria, tradizione e uno spazio d’incontro sociale. L’edicola, ora affidata alla cura e passione di Arianna Di Giorgio, si appresta a diventare nuovamente crocevia di vita quotidiana e di scambio tra generazioni. Arianna Di Giorgio (nella foto, col marito Maurizio Berselli), già nota in città per la gestione dell’Officina della Lana — negozio di filati e corsi aperto a dicembre 2023 — ha accettato la sfida di restituire all’edicola il suo ruolo centrale nella comunità.

"Dopo la chiusura, molti si sono lamentati per la mancanza di un punto vendita di giornali in questa zona. È stato in quel momento che abbiamo sentito il desiderio di rimetterci in gioco. L’edicola è più di una rivendita: è un presidio sociale, un punto di riferimento", racconta Arianna. In viale Dante 58, quindi, all’interno del negozio di filati si troveranno anche i giornali. Pur riconoscendo l’inesperienza nel settore, la gestione affronta la sfida con entusiasmo e spirito di avventura.

"Partiamo da zero, quindi per noi è tutto un mistero. Tuttavia, sappiamo che l’edicola che c’era prima lavorava tantissimo e speriamo di poterci avvicinare a quei risultati. Immaginiamo che l’agenzia di stampa ci fornirà quotidiani, riviste di enigmistica, periodici di auto e moto, per offrire una selezione ampia e variegata a residenti e villeggianti". Il ritorno dell’edicola ha già suscitato entusiasmo tra i commercianti e i residenti della zona.

Per garantire la massima accessibilità, l’edicola seguirà orari ampi: apertura dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, con la previsione di estendere l’orario anche alla sera durante la stagione estiva. Un impegno che durerà tutto l’anno, offrendo così un servizio continuativo non solo ai turisti.

Ilaria Bedeschi