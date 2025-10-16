Cessa il supporto a Windows 10, a rischio molte società

Roma, 16 ottobre 2025 – Le infrastrutture critiche dovranno affrontare maggiori rischi per la sicurezza se ritardano l'aggiornamento a Windows 11: tra questi la compatibilità, le prestazioni, i costi e la conformità. Sono questi i principali risultati di una ricerca che ha evidenziato come i costi da sostenere e la sicurezza siano a rischio in questa delicata transizione del più noto sistema operativo. L’indagine di Panasonic Toughbook Panasonic Toughbook ha pubblicato una ricerca che rivela quali saranno le sfide e le preoccupazioni per le aziende che si trovano ad affrontare la fine del ciclo di vita di Windows 10 e la migrazione obbligatoria verso il sistema operativo Windows 11. Con la cessazione del supporto per Windows 10 il 14 ottobre 2025, la ricerca mostra che le organizzazioni che non hanno ancora completato il trasferimento sono preoccupate per i rischi per la sicurezza, i costi e i problemi di compatibilità del software derivanti da programmi non supportati. Il white paper di Panasonic, "Navigating the Shift: The Business Case for Upgrading to Windows 11", esplora anche l'entità degli aggiornamenti hardware necessari per supportare Windows 11 e rivela i timori relativi all'impatto dei tempi di inattività dei dispositivi durante i cicli di aggiornamento. L'inattività presenta rischi significativi per la sicurezza Una delle maggiori sfide che le aziende intervistate devono affrontare è il rischio per la sicurezza derivante dall'inazione o dal ritardo nella migrazione a Windows 11. Il 98% del cluster analizzato afferma di essere "propenso a" investire nell'Extended Security Update (ESU) di Microsoft se non ha ancora implementato Windows 11 entro ottobre. Più della metà (58%) non è sicura di essere in grado di gestire la sicurezza dei dispositivi senza completare il passaggio o investire in ESU: se una delle due azioni non verrà realizzata, le aziende saranno esposte a un rischio più elevato di ransomware e malware (94%), violazioni dei dati (93%), mancanza di patch per nuove minacce alla sicurezza (91%), rischi di conformità (89%) e impatto sulla reputazione aziendale (88%). Il costo è un altro fattore sensibile per le organizzazioni che ritardano la migrazione a Windows 11 oltre ottobre 2025. Due terzi prevedono di dover affrontare costi complessivamente più elevati, con il 55% che prevede che questi arriveranno sotto forma di maggiori spese di sicurezza informatica. Con Microsoft che consiglia che un'azienda con 1.000 dispositivi dovrà affrontare una fattura ESU di circa 320.000 dollari nei tre anni in cui ESU è disponibile, il costo del ritardo è tangibile e immediato. Inoltre, il 48% ipotizza un aumento dei costi di supporto e il 46% ritiene che i rischi per la continuità aziendale avranno implicazioni in termini di spesa. Anche l'aumento dei costi di manutenzione (40%) e dei costi dell'hardware (38%) sono fattori cruciali. L'aggiornamento del software e la riduzione della produttività Le aziende che hanno preso parte alla ricerca gestiscono una media di 4.000 dispositivi e stimano che il 62% sia stato, o dovrà ancora, essere sostituito o aggiornato, per garantire la compatibilità con Windows 11. Questa percentuale sale al 76% dei dispositivi nelle aziende con più di 5.000 dipendenti. Quasi la metà (45%) degli intervistati vede le sfide legate alla perdita di produttività dovuta ai tempi di inattività, durante l'aggiornamento dei dispositivi. Di conseguenza, il 75% sta adottando un approccio graduale, mentre il 25% ritarda gli aggiornamenti del software in concomitanza con la sostituzione del dispositivo. I problemi di compatibilità delle applicazioni e dei software aziendali sono un'altra sfida per la migrazione, citata dal 47%. Gli aggiornamenti saranno gestiti attraverso una combinazione di aggiornamenti remoti (46%) e di persona (54%): il 64% prevede di attingere fortemente al supporto dei produttori di dispositivi durante il processo. I vantaggi della migrazione superano i rischi di ritardo Gli intervistati che attualmente stanno migrando a Windows 11 si aspettano di ottenere importanti vantaggi significativi in termini di sicurezza e protezione (44%), prestazioni e potenza di elaborazione (36%) e di avere un ecosistema di dispositivi a prova di futuro (36%). Cercano inoltre di sfruttare le funzionalità di intelligenza artificiale come Microsoft Copilot o Bing AI (34%), nonché di implementare le funzionalità di Edge AI sul campo (29%). Chris Turner, Head of Go-to-Market di Panasonic TOUGHBOOK Europe, ha commentato: "Si sta chiudendo la finestra per consentire alle organizzazioni di effettuare una transizione ben pianificata, misurata ed economica a Windows 11 e iniziare a sfruttarne i vantaggi. I rischi di costi, sicurezza e prestazioni dei ritardi sono in costante aumento con l'avvicinarsi della scadenza della fine del ciclo di vita, il che è particolarmente preoccupante nei settori critici che abbiamo esaminato, tra cui i servizi di emergenza, i servizi sul campo e le utility e le organizzazioni della difesa”.