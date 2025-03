Microsoft spegne Skype. La prima piattaforma per le videochiamate chiude dopo 20 anni

Microsoft spegnerà Skype, la piattaforma che ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e che in oltre 20 anni di carriera è diventata sinonimo di videochiamate. Oggi la sua parabola si avvia verso ai titoli di coda per fare spazio a nuovi strumenti. Microsoft, che nel 2011 ha acquisito il servizio per 8,5 miliardi di dollari, è pronta a spegnere il server, e invita gli utenti a migrare su Teams, la propria piattaforma di comunicazione. Skype rimarrà disponibile fino al 5 maggio del 2025. Chi non vorrà iscriversi a Teams potrà comunque scaricare i propri dati di Skype, tra cui le chat, i contatti e la cronologia delle chiamate. La comunicazione è comparsa nell’ultima versione di anteprima di Skype per Windows, in cui era presente il messaggio: "A partire da maggio, Skype non sarà più disponibile. Continua le tue chiamate e chat su Teams". Era il 2003 quando due svedesi, Niklas Zennström e Janus Friis (i due nella foto), lanciavano la piattaforma che segnò l’inizio dell’era della comunicazione VoIP. Nel 2005, eBay acquisì Skype per 2,6 miliardi di dollari. Nel 2011, quando la piattaforma era leader indiscussa delle chiamate online, passò a Microsoft. L’operazione puntava a integrare Skype all’interno dell’ecosistema Microsoft, dismettendo Live Messenger. Un tentativo che tuttavia non è mai decollato a causa di ripetuti problemi di stabilità, di un’interfaccia non sempre intuitiva e soprattutto di una concorrenza crescente, in particolare di WhatsApp, Messanger e Zoom.

Bruno Mirante