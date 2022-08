Microchip America, la mossa di Biden: "Sgravi per chi li produce negli Usa"

Roma, 10 agosto 2022 - Quando un annetto fa Intel ha chiesto a Joe Biden di poter rilevare una fabbrica abbandonata Chengdu, in Cina, per potenziare lo sviluppo di microchip, alla Casa Bianca è suonato anche il Bat-telefono. Alla fine il colosso americano dell’high-tech – che con quella mossa stava provando a uscire dal tunnel della crisi dei semiconduttori – ha capito che al 1600 di Pennsylvania Avenue tirava davvero brutta aria ed era meglio abbandonare il piano di espansione a Est. Scampato il pericolo, lo Studio Ovale si è subito messo al lavoro per elaborare una riforma che potesse di nuovo attirare i produttori di circuiti integrati negli Stati Uniti. Il risultato? Il Chips Act firmato martedì da Biden: una mega iniezione da 280 miliardi di dollari per finanziare la ricerca e lo sviluppo nel mercato dei semiconduttori. Quasi un quinto delle risorse stanziate (52 miliardi) saranno destinate a sgravi fiscali per i produttori di chip che avvieranno (o espanderanno) attività negli Usa. La riforma ha poi fatto scattare la tagliola contro la Cina, le cui ambizioni economiche e tecnologiche spaventano (e non poco) gli Stati Uniti. Le aziende che vogliono accedere ai finanziamenti americani, infatti, non potranno fare investimenti in Cina o "altre nazioni su cui nutriamo preoccupazioni" per almeno un decennio, a meno che non si tratti di vecchi chip destinati al mercato locale. Una mossa che Pechino non ha gradito. "Il Chips Act è un altro esempio di coercizione economica da parte degli Usa", ha tuonato Wang Wenbin, il portavoce del ministero degli Esteri cinese. Anche se a dire il vero, gli Stati Uniti sono gli ultimi arrivati nella corsa al ri-chippaggio: la Corea del Sud, il Giappone, l’Unione Europea e altri Stati hanno approvato da tempo piani equivalenti a quello americano per convincere i produttori di ...