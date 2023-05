Microchip, acquistata l’olandese Test Inspire

La toscana Microtest (in foto il ceo Giuseppe Amelio), specializzata in sistemi di test per microchip, realizza la sua prima acquisizione internazionale e si rafforza in Olanda con Test Inspire che si muove nel suo stesso settore. A livello di fatturato, nel 2022 Microtest ha superato i 32 milioni di euro (+50% rispetto all’esercizio precedente).