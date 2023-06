Mezzo milione di occupati in più Ma cresce anche il costo del lavoro

di Claudia Marin

Oltre mezzo milione di occupati in più, soprattutto a tempo indeterminato, in un anno. Nel primo trimestre 2023 i lavoratori in attività sono cresciuti di 513 mila unità rispetto al primo trimestre 2022 (+ 2,3%) e di 104 mila unità (+0,4%) nel confronto con il trimestre precedente. Ed è l’ottavo trimestre consecutivo per il quale si osserva un aumento tendenziale dell’occupazione. In incremento anche l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, che è aumentato dell’1,3% rispetto al trimestre precedente e del 3,3% rispetto al primo trimestre 2022. Nello stesso periodo il Pil ha registrato una crescita dello 0,6% in termini congiunturali ed è aumentato dell’1,9% in termini tendenziali. Dunque, prosegue la ripresa del lavoro con la crescita tendenziale del lavoro che torna ad accelerare dopo il rallentamento della seconda metà dello scorso anno, nelle statistiche dell’Istat.

Sono soprattutto i lavoratori stabili a crescere, insieme con gli autonomi, mentre diminuiscono i contratti a termine e gli inattivi. Le persone che si rimettono alla ricerca di impiego, senza trovarlo subito, riportano il tasso di disoccupazione all’8%, 0,1 punti al di sopra del trimestre precedente ma mezzo punto in meno dell’anno prima.

Nel dettaglio, gli occupati, nel primo trimestre 2023, sono 104 mila in più rispetto al quarto trimestre 2022 (+0,4%): l’aumento coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato (+92 mila, +0,6%) e gli indipendenti (+27 mila, +0,5%), mentre i dipendenti a termine risultano in lieve calo (-15 mila, -0,5% in tre mesi); alla crescita del numero di disoccupati (+23 mila, +1,2% in tre mesi) si associa la diminuzione degli inattivi di 15-64 anni (-150 mila, -1,2%). I tassi presentano una dinamica simile: il tasso di occupazione sale al 60,9% (+0,3 punti), quello di disoccupazione all’8,0% (+0,1 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni scende al 33,7% (-0,4 punti). I dati provvisori del mese di aprile 2023 segnalano, rispetto al mese precedente, un’ulteriore crescita degli occupati (+48 mila, +0,2%), insieme al calo dei disoccupati (-14 mila, -0,7%) e degli inattivi (-25 mila, -0,2%); ne deriva un aumento del tasso di occupazione (+0,1 punti) e una diminuzione di quelli di disoccupazione e di inattività (-0,1 punti in entrambi i casi). Aumentano anche le retribuzioni, in media del 3,4% in un anno, ma è un incremento dovuto soprattutto a importi una tantum e al rinnovo dei contratti pubblici. Anche così la crescita di stipendi e salari è di gran lunga inferiore al tasso di inflazione, che alla fine del trimestre, nel mese di marzo è pari al 7,6%. Un approfondimento dell’Istat confronta il mercato del lavoro pre e post pandemia. Tra il primo trimestre del 2019 e quello del 2023 alcuni divari si sono ridotti, come quello nel tasso di occupazione tra diverse generazioni e quello tra Nord e Sud, che rimane comunque elevato, pari a 21,7 punti.

Altre disuguaglianze si sono invece ampliate dal 2019 ed è questo il caso del lavoro delle donne, che è cresciuto meno di quello degli uomini e ha portato il divario del tasso di occupazione tra i generi a 17,5 punti. In questo campo, qualche segnale incoraggiante arriva dall’ultimo trimestre.