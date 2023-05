Metaverso industriale Siemens in campo per aiutare le aziende

IN UN MONDO in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi continuamente con sfide inedite e urgenti – in primis, il cambiamento climatico - è necessario accelerarne la trasformazione attraverso la digitalizzazione e il raggiungimento di livelli di efficienza più elevati. Oggi, le tecnologie fanno sì che le aziende diventino vere e proprie imprese digitali, in grado di massimizzare il valore dei loro dati lungo l’intera catena produttiva. Al loro fianco c’è Siemens, che parteciperà alla prossima edizione di Sps Italia con soluzioni per un’industria intelligente e sostenibile, capace di guardare con più fiducia al futuro. "Acceleriamo la trasformazione dell’industria. Diventa con noi un’impresa digitale e sostenibile" è il motto che sarà visibile allo stand F024-G028, nel padiglione 5: Siemens presenterà un portfolio completo, a supporto di clienti e partner nella loro transizione digitale. Digital Twin, Edge computing, intelligenza artificiale e Plc virtuale sono solo alcune delle soluzioni incluse in Siemens Xcelerator, la piattaforma digitale progettata per accelerare tale rivoluzione. Questa tecnologia si compone non solo di un ricco portafoglio di prodotti, servizi e soluzioni, ma anche di un ecosistema di partner e di un marketplace per clienti e sviluppatori: creare partnership, si sa, incentiva l’innovazione. Una delle aree più interessanti dello sviluppo tecnologico è il metaverso industriale: un vero e proprio mondo ‘gemello’ virtuale, in cui le persone potranno interagire e collaborare in forme nuove e stimolanti.

A proposito del ruolo delle nuove tecnologie nella trasformazione ‘green’ e digitale del manifatturiero, Donald Wich (foto sotto), amministratore delegato Messe Frankfurt Italia, ha così commentato: "Con sei padiglioni e una crescita del 20% di aziende che per la prima volta saranno a Sps Italia, guardiamo alla fiera come a un momento cruciale per l’innovazione delle imprese. L’attenzione si concentra oggi nei confronti di alcune aree fondamentali per il sistema industriale: automazione avanzata, robotica e meccatronica, additive manufacturing, digital & software. C’è poi una costante richiesta di formazione e specialisti che possano guidare le imprese nella transizione 4.0: la manifestazione offre un orientamento attraverso tavole rotonde e convegni e con il coinvolgimento dei giovani nelle iniziative ‘educational’. L’adesione di istituti tecnici e altre scuole superiori da tutta Italia ha già superato le nostre aspettative".

Maddalena De Franchis