Meta, X e LinkedIn fanno ricorso contro il Fisco. Multe per 1 miliardo per i dati dei servizi digitali: è la prima volta in Italia

Roma, 25 luglio 2025 – Tre delle principali piattaforme social, Meta, LinkedIn e X hanno impugnato gli avvisi di accertamento arrivati dall'Agenzia delle Entrate, che contestavano loro il mancato versamento dell'Iva sull'accesso gratuito degli utenti a determinati servizi. La notizia, diffusa dall'agenzia Reuters, arriva dopo l'avviso in cui l'Agenzia delle Entrate chiedeva complessivamente oltre 1 miliardo di euro.

Il ricorso delle piattaforme

I ricorsi sono stati depositati presso una Corte di giustizia tributaria di primo grado, dopo che lo Stato aveva chiesto 887,6 milioni di euro a Meta, 12,5 milioni a X e 140 milioni a LinkedIn, per le annualità comprese fra il 2015 e il 2022. Nello specifico, a Meta viene contestato il biennio 2015-2016 e a LinkedIn e X il 2016. Se non venisse accolto il ricorso, ci sarebbe un precedente che potrebbe dare allo Stato italiano la possibilità anche per i prossimi anni di incassare cifre che, stando ai tre colossi della tecnologia, non sarebbero dovute.

Dunque l'attesa sentenza va oltre i singoli casi contestati, e potrebbe rappresentare per l'intero settore digitale un cambio radicale dell'approccio al business, in considerazione di nuovi costi non conteggiati sino ad oggi. Nello specifico, le registrazioni gratuite alle piattaforme non sarebbero operazioni imponibili secondo il punto di vista delle società, mentre lo sarebbero secondo quello dell'Agenzia delle Entrate, in quanto "avviene uno scambio di natura economica tra dati personali e accesso a servizi digitali".

Consulenza europea per evitare il processo?

Meta ha dichiarato a Reuters “di aver collaborato pienamente con le autorità rispetto ai nostri obblighi derivanti dalla legislazione europea e nazionale”, e ha aggiunto di essere “fortemente in disaccordo con l’idea che l’accesso da parte degli utenti alle piattaforme online debba essere soggetto al pagamento dell’Iva”, LinkedIn e X hanno preferito non commentare.

Prima volta in Italia

È la prima volta che l'Italia va ad un contenzioso di tale portata, con lo scopo di non incassare solamente i soldi di una multa, ma di far passare un principio giuridico: qualsiasi servizio gratuito ottenuto attraverso dei dati genera un valore, e questo valore va rilevato dal punto di vista fiscale.

Tale principio giuridico si potrebbe quindi applicare, in caso di vittoria dell'Agenzia, sia ai supermercati che ovviamente ai social, nonché a tutti quei servizi online che si basano sulla profilazione dei clienti. Considerando i tempi lunghi per arrivare ad un processo, e infine a una sentenza definitiva, c'è l'ipotesi che il Governo preferisca intanto ottenere un parere dalla Commissione europea, attraverso il Comitato Iva, un organo indipendente che si riunisce ogni sei mesi.

Anche perché l'Iva è una tassa armonizzata a livello europeo, e dunque una sentenza in tal senso avrebbe portata sovranazionale. La prossima riunione è prevista per fine ottobre, ma per una risposta occorrerà attendere almeno sino alla primavera del 2026. Non sarebbe certamente vincolante un parere tecnico, ma in caso di esito negativo, potrebbe indurre il Governo a non proseguire su questa linea.