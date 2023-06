Mes, la maggioranza chiede 4 mesi di sospensiva per la ratifica

Roma, 30 giugno 2023 – Slitterà probabilmente a novembre l'esame della proposta di ratifica del Mes da parte dell'Italia. La maggioranza ha "presentato la sospensiva per non procedere all'esame del ddl per un periodo di 4 mesi", annuncia Andrea Di Giuseppe (Fratelli d'Italia) oggi alla Camera durante l'esame del testo per il sì all'adesione votato in commissione solo da Pd e Terzo Polo.

"Alla luce delle modifiche apportate al Trattato istitutivo del Mes, a seguito dei recenti cambiamenti nel contesto internazionale in cui il Mes verrebbe chiamato ad operare, considerato che si è ancora in una fase di attesa di quelle che potranno essere le nuove regole del Patto di stabilità europeo, del completamento dell'Unione bancaria, dei meccanismi di salvaguardia finanziaria, questioni fondamentali per il futuro della crescita di tutti i Paesi membri dell'Unione europea e non scindibili dal Mes, si ritiene opportuno procedere quindi con maggiori approfondimenti sul funzionamento del Mes, vista la delicatezza degli argomenti trattati", spiega Di Giuseppe parlando tra i banchi vuoti di Montecitorio.

Ci sarà dunque da attendere ancora, ma meno rispetto all’anno alle elezioni europee e al rinnovo della Commissione previsto nella prima ipotesi (voluto dall’ala più dura del centrodestra) spiegata dal capogruppo di FdI Tommaso Foti. “La decisione sulla sospensiva era già stata presa da giorni”, chiarisce lo stesso Foti, anche se il realtà in questo caso sembra essere prevalsa la linea più soft dei ministri Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto. “La sospensiva presentata dalla maggioranza sarà votata prima dell'esame articoli del provvedimento che è rinviato alla prossima seduta”, dichiara il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

La discussione nell’Aula vuota di Montecitorio

La discussione generale, che non ha visto gli interventi di nessun rappresentante di Lega, Forza Italia e Noi Moderati, è iniziata con la relazione illustrativa del testo della relatrice Naike Gruppioni (Azione-Iv). L'Italia è l'unico Stato membro dell'Unione a non aver ancora ratificato il Meccanismo e, lo ribadiamo ancora una volta, la ratifica non permette la sua entrata in vigore – sottolinea la deputata del Terzo Polo –. Va detto e ripetuto che anche quando lo strumento sarà operativo nessuno obbligherà l'Italia o qualunque Paese membro a utilizzarlo". "Non ratificarlo significa solo ritardare la possibile applicazione del Trattato e privare l'Europa di uno strumento che consentirà, ove ne ricorressero le condizioni e qualora uno Stato lo richiedesse, un sistema di mutuo soccorso in caso di gravi crisi finanziarie e bancarie", continua Gruppioni che accusa la maggioranza di "falsa propaganda, che mira a confondere le acque, per garantire al sistema populista in affanno qualche altra boccata di ossigeno".

Dall’opposizione Benedetto Della Vedova (Misto-+Europa) esorta la maggioranza a fare "uno sforzo, evitate che la retorica e la propaganda di tutti questi anni trascinino l'Italia in una figuraccia”. Il Pd, attraverso l’intervento della capogruppo Chiara Braga, parla di “reticenza da parte del governo”, mentre il vicepresidente della commissione Esteri, Lia Quartapelle, l’esecutivo "non difende l'interesse nazionale".