Mes, Cottarelli: "È una battaglia ideologica. Se alla fine non firmeremo, faremo solo brutta figura"

Roma, 1 luglio 2023 – Professor Carlo Cottarelli, partiamo dal Mes: perché fa tanto paura al governo?

"Credo che per capire come stanno le cose bisogna partire dal 2019 quando i partiti dell’attuale maggioranza erano all’opposizione e hanno avuto gioco facile ad attaccare il governo dell’epoca, sostenendo che era succube dell’Europa e che la riforma del Mes fosse estremamente pericolosa per il nostro Paese. Ora che le parti si sono invertite, capisco l’imbarazzo. Ma deve essere chiaro a tutti che, alla fine, è solo un problema di comunicazione".

Carlo Cottarelli è nato nel 1954. Il 7 maggio scorso si è dimesso da senatore del Pd

Cioè, bisogna trovare il modo giusto per dirlo agli italiani?

"Diciamo che i partiti che nel 2019 criticavano il Mes non possono dire oggi che si erano sbagliati. Per questo si sta cercando di inserire il trattato in un contesto più ampio. Dico sì al fondo salva-Stati se, in cambio, ottengo qualcosa sugli altri dossier, dal Pnrr al patto di Stabilità, giusto per fare un esempio".

Ed è una strategia vincente?

"Se giocassimo una partita a scacchi, la riforma del Mes più che una torre equivarrebbe a un pedone. Voglio dire che non c’è molto da scambiare. Però il governo potrà dire di aver ottenuto qualche cosa".

Non teme che una volta ratificato, l’Italia possa utilizzarlo?

"Spero proprio di no. Vorrebbe dire che ci troveremmo in una situazione molto pericolosa. Sottoscrivere il Mes non significa utilizzarlo. Ma solo sostenere quei Paesi che non stanno facendo il loro dovere per mantenere in equilibrio i conti e possono essere esposti ad attacchi speculativi. Siamo nell’ambito dei ‘Transmission Protection Instrument (Tpi)’, gli scudi varati dalla Bce nel 2022 per evitare, ad esempio, che attacchi speculativi penalizzassero i titoli di stato dei Paesi più indebitati. È ovvio che, naturalmente, se un Paese ha fatto qualcosa di sbagliato potrà accedere alle risorse solo se mette a posto le sue politiche. A ben vedere è anche la logica del Pnrr solo che qui rischia di perdere solo parte delle risorse assegnate".

Se l’Italia alla fine dovesse decidere di non firmarlo, che cosa potrebbe accadere?

"Dobbiamo essere onesti, non sarebbe una catastrofe però ci sarebbero conseguenze negative. Perderemmo un po’ di credibilità. Ma, quello che forse è ancora più importante, il Mes non sarebbe nelle condizioni di poter prestare al Fondo di Risoluzione delle crisi bancarie circa 80 miliardi di euro. E dopo anni che abbiamo ripetuto di non aver sufficienti risorse da mettere in campo in caso di crisi bancarie, sarebbe sicuramente un controsenso".

Passiamo a un altro tema, quello dei tassi di interesse. La Bce fa bene ad aumentarli ancora?

"Sì. Non credo che la Bce stia sbagliando strategia. Forse, poteva cominciare un po’ prima ad aumentare i tassi di interesse per evitare accelerazioni. Ma anche così sono a un livello sostenibile. Al netto dell’inflazione, infatti, i tassi sono vicini allo zero. O addirittura negativi".

Non c’è il rischio di una recessione?

"Partiamo da un dato. I tassi di interesse si aumentano proprio per raffreddare l’economia e ridurre i prezzi".

Il ministro degli Esteri, Tajani, è convinto che l’inflazione sia stata alimentata dalla fiammata dei prezzi delle materie prime e che ora la situazione sia molto diversa.

"Questo discorso, oggi, non regge. I prezzi dell’energia sono crollati. Ma la domanda aggregata continua a crescere a ritmi molto elevati".

Però, la Germania è in recessione…

"Sì, ma è l’unico Paese in Europa e per cause diverse. Era più esposta per il gas della Russia, c’è stato un cambio di governo, sono mutate le aspettative. Ma, ripeto, il parametro da considerare è un altro: al netto dell’inflazione i tassi di interesse sono ancora vicini allo zero".

Non corriamo anche noi il rischio di finire in recessione?

"La crisi tedesca sta avendo effetti soprattutto sulla nostra produzione industriale. Ma questo sarà compensato dalla forte crescita del turismo e dei servizi. Un tempo la crescita italiana era dello 0,5% in due anni. Ora abbiamo lo 0,5% primo trimestre di quest’anno".

Come se lo spiega?

"Diciamo che abbiamo perso competitività nei primi dieci anni dell’euro. Poi la nostra inflazione è stata più bassa di quella tedesca, abbiamo recuperato margini di competitività e negli ultimi anni la zavorra del debito pubblico si è sentita molto meno per i massicci interventi ricevuti dalle istituzioni europee. Una solidarietà che non ha funzionato in Germania. Mi chiedo fino a quando i tedeschi continueranno a sostenere questa politica".

Intanto, l’occupazione italiana va molto bene, tranne che per i giovani. È giusto introdurre il salario minimo?

"Stiamo parlando di una riforma strutturale. Il salario minimo esiste in molti Paesi, compreso gli Stati Uniti. Da noi può interessare il 10% dei lavoratori che non sono coperti da un contratto nazionale. Il problema che vedo, però, è di natura politica: una volta fissata la soglia minima, non può e non deve essere usata per fini elettorali. Sarebbe opportuno almeno affidarsi, almeno per valutazioni consultive, a una commissione tecnica che valuti il salario minimo. Perché se si sbagliano i calcoli o si fissa un livello troppo alto, si rischia di perdere posti di lavoro".