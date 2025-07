Merz contro UniCredit: “Modi ostili”. No alla scalata a Commertzbank

Milano, 18 luglio 2025 – Sale ancora di un grado lo scontro sulla scalata di UniCredit a Commerzbank. E, ieri, per sbarrare la strada all’istituto guidato da Andrea Orcel, è sceso in campo il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ribadendo il no secco del governo all’operazione. Nel mirino soprattutto il metodo seguito dalla banca italiana, non concordato con l’esecutivo di Berlino. "Si tratta di un approccio ostile e inaccettabile che non sosteniamo”.

Ma non basta. Per il cancelliere, infatti, l’acquisizione darebbe vita a "un nuovo istituto che rappresenterebbe un rischio per il mercato dei capitali a causa della sua struttura di bilancio. Finché questa questione non sarà risolta, manterrò la mia posizione”. Merz ha anche sottolineato di aver comunicato la sua opinione all’amministratore delegato di UniCredit, che ha scritto lettere al cancelliere, al ministro delle Finanze e ad altri membri del governo tedesco per spiegare la sua linea di condotta in merito all’acquisizione di azioni della Commerzbank.

La posizione di Merz

"Gliel’ho già comunicato personalmente e lui lo sa non solo da me, ma anche da altri: lo sa dalla direzione di Commerzbank, lo sa dal comitato aziendale, lo sa dal ministro federale delle Finanze e lo sa anche da me”, ha sottolineato il cancelliere. “È un modo di procedere poco amichevole”.

Il cancelliere tedesco ha anche spiegato che questa posizione contraria a una fusione bancaria tra UniCredit e Commerzbank in questo caso non contraddice il desiderio della Germania di avere un mercato dei capitali forte, ampio e profondo in Europa, perché questo non dipende solo dalle banche, ma esistono altre istituzioni che, a suo avviso, sono ancora più importanti, ad esempio le borse valori. Il governo tedesco detiene ancora il 12% della Commerzbank anche se, dopo le ultime operazioni sul mercato, UniCredit è il principale azionista della banca tedesca con una partecipazione effettiva con diritto di voto di circa il 20%.

Incognite sull’offerta per Bpm

Molta attenzione anche sul fronte interno. Mercoledì scade, infatti, l’Ops lanciata da Orcel per acquisire Bpm. Una scalata considerata ostile e oggetto di una golden power del governo bocciata dall’Unione europea e dal Tar. Non è escluso che la Consob possa decidere un’ulteriore proroga proprio alla luce delle ultime novità sul fronte della battaglia legale.