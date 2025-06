Il mercato globale delle uova è spaccato: prezzi in calo in Europa, alle stelle negli Usa

Roma, 19 giugno 2025 – La prima segnalazione – trasmessa da Eurostat con riferimento al mercato dell’Unione europea - risale a metà aprile: già a marzo 2025, il prezzo medio delle uova fresche è cresciuto sì del 6,7% rispetto a marzo 2024, ma non si sono visti quegli aumenti a doppia cifra che erano stati registrati, invece, tra il 2022 e il 2023.

I rincari più marcati hanno riguardato Repubblica Ceca (+46%), Slovacchia (+29,8%) e Ungheria (+26,1%), mentre Paesi Bassi (-3,6%), Lussemburgo (-3,2%) e Grecia (-2%) hanno registrato cali di quotazioni rilevanti.

E in Italia? Secondo gli studiosi di Areté – società indipendente specializzata nei servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood - i prezzi italiani delle uova hanno subito un calo costante tra aprile e giugno 2025. La discesa è cominciata dopo quasi un anno di corsa ininterrotta: da agosto 2024 fino all’inizio di aprile 2025, in effetti, i rialzi hanno superato addirittura il 60%. Il recente ribasso delle quotazioni non si è ancora tradotto, tuttavia, in un calo dei prezzi dei prodotti in vendita nei supermercati: vediamo perché.

Cosa sta accadendo sul mercato italiano?

Le uova in gabbia (M 53-63 grammi), quotate dalla Cun (Commissione unica nazionale), hanno registrato, da inizio aprile, un calo del 13%, toccando i minimi da novembre 2024. I prezzi si mantengono, comunque, elevati: a livello medio, a giugno 2025 siamo a +38% rispetto a giugno 2024. L’inversione del trend è dovuta principalmente alla finestra di calo stagionale della domanda dopo il picco pasquale: un calo della domanda su cui hanno pesato, peraltro, i rincari da record. Alla diminuzione delle quotazioni ha contribuito anche il rallentamento dell’epidemia di influenza aviaria nei Paesi Ue. Sui mesi a venire permane, tuttavia, l’incertezza, anche a seguito di quanto sta accadendo negli Usa.

Focus influenza aviaria

Da inizio 2025, nel Paesi Ue si contano oltre 240 focolai in allevamenti (più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2024). Solo in Italia, da inizio anno, si sono registrati oltre 20 focolai in allevamenti, di cui la metà di galline ovaiole. La buona notizia è che, tuttavia, la diffusione dei focolai sta rallentando: solo ad aprile, in tutta l’Unione europea si sono contati 52 focolai rispetto ai 91 di marzo, mentre in Italia non si sono registrati focolai.

Va assai peggio negli Stati Uniti: la diffusione dell’influenza aviaria ha avuto un impatto significativo sulla produzione, causando carenze vistose a livello nazionale e facendo schizzare i prezzi alle stelle. Il 6 giugno, la August Egg company ha annunciato un richiamo volontario di oltre 20 milioni di uova, sia biologiche che da allevamento a terra, distribuite tra il 3 febbraio e il 15 maggio 2025 in nove stati americani. I lotti interessati riportano date di scadenza comprese tra il 4 marzo e il 19 giugno. Tra le catene coinvolte ci sono Save Mart, FoodMaxx, Raley’s, Ralphs, Safeway e l’arcinota Walmart.

Anche gas e mangimi alla base dei ribassi delle uova in Ue

Tornando al mercato europeo delle uova, tra i fattori che hanno innescato il trend al ribasso c’è anche il rallentamento dei costi degli input produttivi, gas e mangimi in primis. Gli ultimi dati rilasciati dalla Commissione europea, infatti, mostrano come, nei primi quattro mesi del 2025, import ed export Ue abbiano rispettivamente segnato un +54% e un -3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le importazioni hanno beneficiato soprattutto della maggior offerta proveniente dall’Ucraina, grazie anche alla quota a dazio zero importabili dall’Ucraina introdotta dalla Commissione europea. In Italia, nello stesso periodo, import ed export extra-Ue hanno segnato un +42% (in larga misura proveniente dall’Ucraina) e un +13% rispetto allo stesso periodo del 2024. In un contesto geopolitico internazionale contrassegnato dall’incertezza e dall’escalation dei conflitti in atto, però, gli elementi di tensione non mancano: le possibili ricadute influenzerebbero, naturalmente, le quotazioni degli input produttivi. Basti pensare che, solo nella settimana successiva all’apertura del fronte iraniano in Medio Oriente, i prezzi del gas in Europa sono schizzati di circa il 10%.