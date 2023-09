Mercato italiano a tutto gas: +12%

Il mercato italiano dell’auto cresce per il tredicesimo mese consecutivo. Nel mese di agosto sono state vendute 79.756 vetture, il 12% in più dello stesso mese del 2022; da inizio anno 1.040.560 con un incremento del 20,3%. La quota di auto elettriche – secondo i dati dell’Unrae – è salita nel mese al 5% superando le ibride plug-in che stazionano al 4,1%, e la quota complessiva di auto alla spina arriva al 9,1%. Tra le case automobilistiche quella che cresce di più è Tesla, con 2.129 immatricolazioni e il 2,6% di quota di mercato, ma anche la cinese Mg quadruplica il numero di auto sul mercato italiano rispetto al 2022. Stabili le vendite di Stellantis, che in agosto ha immatricolato 25.336 auto, con la quota di mercato in calo dal 35,5% al 31,8% e nei primi otto mesi dell’anno 343.091 vendite, con una crescita del 7,7%.