Il mercato Entertainment in Italia raggiungerà quasi 61 miliardi di euro nel 2029

Roma, 20 ottobre 2025 – Un mercato in crescita, sempre più digitale, che sfiorerà i 61 miliardi di euro l’anno in Italia nel 2029. Sono queste le conclusioni dello studio di PwC sul settore “Entertainment, Media & Telecommunications Outlook in Italy 2025-2029” che delinea le previsioni del mercato dell’intrattenimento, dei media e delle telecomunicazioni nei prossimi anni.

Consolidare una crescita sostenibile in un contesto dinamico guidato dalla tecnologia

Nel 2024, il mercato ha registrato una crescita dei ricavi del 4,2%, raggiungendo 52,2 miliardi di euro, entrando in quella che sembra essere una fase di stabilità più solida nonostante l’incertezza del contesto macroeconomico globale. Nei prossimi anni, il settore è destinato a crescere del 3,1%, portando i ricavi a 60,8 miliardi di euro entro il 2029. La crescita ha superato nuovamente quella del PIL reale nel 2024, una tendenza che sarà confermata anche in futuro. La spesa dei consumatori italiani per servizi del settore EM&T ha raggiunto 38,8 miliardi di euro nel 2024, con una crescita annua dello 1,9%, sostenuta dai ricavi del segmento delle scommesse e giochi online in aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente. A guidare il mercato rimane comunque la spesa in servizi di telefonia fissa e mobile. Nei prossimi cinque anni, la spesa dei consumatori totale in Italia crescerà del 2,5% per raggiungere i 44,0 miliardi di euro nel 2029.

Dalla TV al digitale: la crossmedialità ridisegna l’offerta pubblicitaria

La crescita della spesa pubblicitaria è stata trainata dalle performance della TV lineare e in particolare dagli importanti eventi sportivi del 2024 che hanno rappresentato il 7,4% della spesa pubblicitaria totale. In generale, i trend vengono influenzati dai modelli di fruizione di contenuti online e dai formati video, ma è sempre più complesso formulare una netta distinzione delle tendenze per mezzo. Gli investitori pubblicitari cercano modelli integrati e cross-mediali che ingaggino il pubblico in momenti e forme coerenti con i molteplici stili di vita. Per questi motivi, il 2024 ha segnato l’affermazione delle offerte pubblicitarie cross-mediali come uno dei principali driver di crescita del settore. Le concessionarie pubblicitarie stanno infatti proponendo pacchetti integrati che combinano spazi su diversi mezzi, valorizzando in maniera sinergica l’intero portafoglio di media degli editori. In Italia, il fenomeno ha un impatto particolarmente evidente sui mezzi tradizionali come la TV che, anche grazie alle caratteristiche demografiche del Paese, si conferma un pilastro imprescindibile della comunicazione. Allo stesso tempo, la diffusione delle Connected TV sta avvicinando il mezzo alle logiche del mondo digitale, permettendo forme di profilazione più sofisticate, maggiore interattività e nuove opportunità di misurazione. Trattandosi di piattaforme ibride capaci di integrare la pervasività del broadcasting alle opportunità del digital, le Connected TV stanno diventando sempre più attrattive per gli inserzionisti.

Alla ricerca della Paid Search: l’AI ridisegna le regole del settore

La pubblicità online ha registrato una rapida crescita, favorita dalla diffusione capillare dei dispositivi mobili che nel 2024 hanno generato il 72,4% dei ricavi pubblicitari digitali, grazie anche al miglioramento delle reti 5G e alla crescente performance dei servizi di connettività. Il segmento ha registrato un incremento significativo, passando da 6,6 miliardi di euro nel 2023 a 7,7 miliardi nel 2024, con un tasso di crescita annuo del 16,4%. La tendenza positiva continuerà nei prossimi anni, seppur con un ritmo più moderato: tra il 2024 e il 2029 i ricavi cresceranno del 6,8%, raggiungendo i 10,7 miliardi di euro. All’interno del segmento, la componente Video si conferma tra le più dinamiche raggiungendo 2,2 miliardi di euro nel 2024, con una crescita media annua stimata dell’8,4% entro il 2029. Anche il Paid Search manterrà una traiettoria positiva, sebbene l’Intelligenza Artificiale stia modificando le modalità di ricerca online. I nuovi strumenti di ricerca basati sull’AI, infatti, centralizzano i risultati in delle sintesi che riducono il traffico verso i singoli siti web. In questo contesto, i player sono chiamati a ripensare i propri modelli di business e l’esperienza pubblicitaria per adattarsi a un ecosistema digitale sempre più mediato e guidato dagli algoritmi.