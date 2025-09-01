Il mercato dell’auto sbanda anche ad agosto: vendite -2,7%, ma le cinesi sorridono

Roma, 1 settembre 2025 – In questo di agosto sono calate, rispetto lo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite di automobili in Italia sono calate. Un bilancio negativo, di sicuro, ma non per tutti. Stellantis infatti, nonostante un inizio anno negativo, è in controtendenza per non parlare delle auto elettriche cinesi le cui immatricolazioni crescono a tripla cifra. Male ancora Tesla.

Le vendite di automobili in Italia ad agosto sono calate del 2,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso

Le immatricolazioni ad agosto

Il mercato italiano dell'auto è ancora in calo nel mese di agosto: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono 67.272, il 2,68% in meno dello stesso mese del 2024. Nei primi otto mesi del 2025 sono state vendute in tutto 1.040.734 auto, con una flessione del 3,68% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Bene Stellantis

E se il dato complessivo è negativo c’è invece un segno più in casa Stellantis. Chiude infatti con un segno positivo, in controtendenza rispetto al mercato, il mese di agosto per Stellantis: secondo le elaborazioni Dataforce, le immatricolazioni del gruppo sono state 17.690, il 3,1% in più dello stesso mese del 2024. La quota di mercato sale al 26,3% contro il 24,8% di un anno fa. Fiat è il brand con il più alto numero di immatricolazioni: 6.258, in crescita del 32,3%. Negli otto mesi Stellantis ha venduto 299.207 auto, in calo del 10,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso, con la quota di mercato in calo dal 31 al 28,7%.

Promotor: “Situazione drammatica”

Ma c’è chi, non solo in relazione a questi numeri, vede il mercato italiano dell’auto come un “malato grave”. Il calo dei primi otto mesi del 2025 pari al 3,68% “non è drammatico, ma drammatica è la situazione del mercato italiano dell'auto dopo la pandemia”. Rispetto allo stesso periodo del 2019 la flessione è del 21,5%. Lo rileva il Centro Studi Promotor. “Poco conforta – spiega – l'analogia con il resto dell'Unione Europea, in quanto è molto diversa la situazione della transizione energetica. L'Italia è al penultimo posto nella graduatoria Ue delle quote di mercato di auto elettriche e questo nonostante anche il nostro Paese abbia investito consistenti risorse per sostenere gli acquisti”.

Gli incentivi al via a settembre

Il Csp ricorda che "stanno per partire nuovi incentivi per una spesa complessiva di quasi 600 milioni di euro e con una formula che premierà particolarmente gli automobilisti che percepiscono redditi bassi, dimenticando, forse, che chi percepisce redditi molto bassi difficilmente può comprare un'auto elettrica anche con l'aiuto degli incentivi e molto spesso non può comprarsi nessuna auto nuova, ma al massimo può permettersi un'auto usata”.

Ma indipendentemente dalle cifre l’annuncio degli incentivi potrebbe comunque influito sul dato delle vendite di agosto generando comunque un’attesa in chi sapendo dell’arrivo degli incentivi per le auto elettriche da settembre non ha ancora approfondito le condizioni tecniche per ottenere il bonus.

Aumentano le auto in circolazione

Nonostante la crisi in atto tra il 2019 e il 2024 le auto circolanti sono aumentate di 1.795.284 unità, con una crescita delle auto usate. "In questo contesto, afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor – non meraviglia certamente lo scarso interesse che gli italiani dimostrano per l'auto elettrica che non costa certo poco anche con incentivi. D'altra parte, nel mondo della vendita di auto elettriche si cominciano a sentire scricchiolii non solo in Italia, ma anche in paesi molto più virtuosi del nostro. Giunge notizia che case importanti che avevano proclamato di voler produrre in futuro solo auto elettriche stanno facendo marcia indietro quantomeno per l'alto di gamma”.

Le auto elettriche: Tesla in calo

Per quanto riguarda le elettriche prosegue il calo delle vendite di Tesla in Italia, anche se il colosso americano dell'auto elettrica è riuscito ad arginare i ribassi. Ad agosto le immatricolazioni di Tesla in Italia sono calate del 4,37% a 416 unità, un ribasso più contenuto rispetto ai dati registrati nell'Unione europea (-40,2% in luglio, come emerso dai dati Acea di fine agosto). Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la discesa in Italia segue il calo di luglio (-4,99%) e giugno (-66,01%). Comunque, resta ampiamente negativo il bilancio dei primi otto mesi dell'anno, con 7.341 immatricolazioni, in discesa del 33,55% rispetto allo stesso periodo del 2024. Nell'intero 2024 le immatricolazioni di Tesla erano scese del 5,91%.

Volano le cinesi

Ad andare a gonfie vele sono i brand cinesi: MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia ad agosto ha immatricolato 2.259 vetture (+12,84%, con il cumulato annuo a +32,65%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 924 vetture (+196,15%), con il totale del 2025 a 7.615 (+1.3'7%). Byd, che è entrata a luglio nelle tabelle del Mit avendo superato la soglia di rilevanza, ha immatricolato 876 vetture (+285,9%), con una quota che arriva all'1,3%, e il totale del 2025 che balza a 12.404 vetture vendute (+1.378%).

Complessivamente le auto elettriche cinesi coprono oggi il 6% del mercato (un anno fa erano poco sopra la 3%).

In particolare, come detto, ad agosto 2025, Byd ha ulteriormente rafforzato la propria posizione nel mercato automobilistico italiano, registrando 876 immatricolazioni nel comparto passenger car, con una quota di mercato dell'1,3%. Si tratta di un risultato che segna un incremento di un punto percentuale (superiore al 200%) rispetto allo stesso mese del 2024, sottolinea l'azienda, a testimonianza di un percorso di crescita "costante e strutturato".

Il principale motore di questa crescita e' rappresentato dai Veicoli a Nuova Energia. Solo nel mese di agosto, le immatricolazioni NEV sono state 788, pari a una quota del 9,8%.

Guardando al futuro, Byd si prepara a una nuova fase di sviluppo con una decisa offensiva prodotto nel quarto trimestre del 2025. La prima protagonista di questa nuova fase sarà la Seal 6, in anteprima internazionale al prossimo Salone di Monaco, modello destinato ad ampliare e rafforzare ulteriormente l'offerta di gamma.