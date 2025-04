Mercati, in arrivo i conti di Google e Tesla

Borse europee chiuse domani, giorno di Pasquetta, ma la settimana si preannuncia densa di avvenimenti finanziari di rilievo, a partire da due trimestrali molto attese: Tesla che svelerà i conti martedì, mentre giovedì tocca a Alphabet. In Europa mercoledì saranno resi noti i conti di Saipem. Giovedì attese le trimestrali di Stm, Bnp, Eni, Stm e Sanofi.

Particolarmente intensa sarà la pagina dedicata alle banche centrali. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime mosse sul fronte della politica monetaria e sulle stime della crescita economica. Il 22 aprile è atteso l’intervento di Christine Lagarde, dopo il recente e nuovo taglio dei tassi fatto nei giorni scorsi. Nello stesso giorno sono previsti gli interventi di alcuni dei banchieri della Fed. Mercoledì arriva la pubblicazione del beige book della Fed e, sul fronte della Bce, gli interventi di Francois Villeroy e Philip Lane. Sul fronte dei numeri, domani sono attesi dalla Cina i tassi prime loan a 1 e 5 anni. Martedì è atteso il dato sul rapporto debito governativo e prodotto interno lordo dell’Eurozona. Dagli Stati Uniti, invece, è previsto l’indice sulla manifattura. Sul fronte macroeconomico, la giornata centrale della settimana è mercoledì con gli indici Pmi della manifattura e dei servizi del Giappone, Francia, Germania, Regno Unito, Eurozona e Stati Uniti. Negli Usa il dato manifatturiero è previsto che ritorni in area di "contrazione probabilmente anticipando gli effetti negativi dei dazi", spiegano gli analisti. In Europa, invece, la manifattura dovrebbe confermare la fase di contrazione, mentre i servizi dovrebbero essere ancora in fase di crescita. Giovedì sarà la volta dell’indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori in Germania. E come di consueto sono attesi anche i dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti. La settimana si conclude venerdì con l’inflazione del Giappone e la fiducia dei consumatori americani.

red.eco.