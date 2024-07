Mense scolastiche, al via il bando per oltre 515 milioni: la guida completa

Roma, 29 luglio 2024 – Al via il bando di finanziamento per le mense scolastiche. I Comuni, per le scuole del primo ciclo, e le Province e le città metropolitane, per i convitti, hanno tempo fino alle ore 18 del 6 settembre 2024 per rispondere all’Avviso Pubblico lanciato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per un impegno di spesa nell’ambito dei fondi Pnrr di 515 milioni e 418mila euro.

“Investire sulle mense significa consentire alle scuole di ampliare il tempo pieno, a favore degli studenti, ma anche delle famiglie e delle donne lavoratrici. Un’esigenza che è particolarmente avvertita al Sud a cui abbiamo destinato almeno il 40% delle risorse”, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. “E’ una scuola in cui tutti gli studenti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, abbiano le stesse opportunità di successo formativo. Anche così si riunisce l’Italia”. Attualmente, infatti, dai dati del Portale unico della scuola emerge una netta discrepanza: al Sud solo il 26% degli istituti che ospitano scuole primarie è dotato di una mensa, contro il 54% del Centro Nord, e il 65% del Centro Nord.

Le tipologie di intervento

Lo stanziamento, di oltre 510 milioni di euro, è indirizzato a interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione oppure di messa in sicurezza e riqualificazione e riconversione degli immobili.

Le tempistiche dei lavori

I lavori dovranno essere affidati entro il 31 gennaio 2025 e consegnati entro il 31 marzo 2025 con termine ultimo di finalizzazione entro il 31 marzo 2026 e collaudati entro il 31 giugno 2026.

Destinazione d’uso

Gli enti locali dovranno impegnarsi nel mantenere per almeno cinque anni la destinazione d’uso scolastico per gli edifici oggetto del finanziamento e le mense devono essere dimensionate in funzione del numero di studentesse e studenti che ne beneficeranno.

Procedura di adesione

Come aderire? Il Ministero, per consentire la massima partecipazione, ha predisposto per gli enti locali interessati, sia nella fase di candidatura sia in quella di attuazione degli interventi, una procedura semplice. Per aderire consultare il portale del MIM (https://pnrr.istruzione.it/ ) completo di azioni di accompagnamento amministrativo e tecnico, webinar, incontri informativi e formativi sui territori.