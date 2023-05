"Meno tasse sul risparmio a lungo termine"

L’Abi chiede al governo "di prevedere una tassazione inferiore per il risparmio investito nel medio-lungo periodo rispetto ad operazioni speculative di breve o brevissimo termine". È quanto si legge nel documento approvato dal consiglio dell’associazione, illustrato dal presidente Antonio Patuelli al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo ieri sera a Palazzo Chigi. Nel lungo documento si parla anche della dinamica dei prezzi in Italia. "Le politiche monetarie da sole non bastano a battere l’inflazione. Gli effetti negativi sull’economia della politica monetaria restrittiva possono essere mitigati tramite adeguate politiche di bilancio e la responsabilità delle Parti sociali, al fine di non generare una spirale salari-prezzi che farebbe perdurare l’inflazione con effetti negativi e costi, anche sociali, più elevati".

Il Consiglio dell’Abi, che ieri ha ospitato il commissario europeo Paolo Gentiloni, ha eletto Nicola Maione (Presidente Banca Mps) Vicepresidente dell’associazione. Abi e organizzazioni sindacali hanno varato una raccolta fondi per l’Emilia-Romagna.