Verona, 20 novembre 2018 - C'era emozione, oggi, allo stabilimento Melegatti, per la riapertura della fabbrica che rischiava di chiudere per sempre. E a Natale, quindi, si potrà festeggiare con un pandoro dello storico brand, inventato dal fondatore dell'azienda 124 anni fa.

Stamattina ai cancelli hanno fatto il loro ingresso i 35 dipendenti a tempo indeterminato - per lo più ex lavoratori dello storico marchio - ai quali seguiranno nei prossimi mesi ulteriori assunzioni, per assicurare la produzione del famoso pandoro (e del panettone), già per il prossimo Natale e della colomba Melegatti per la Pasqua 2019.

LA NOTA DELL'AZIENDA - "Nonostante i suoi 124 anni di storia il marchio rischiava di scomparire ma ora con la nuova proprietà, l'imprenditore veneto Roberto Spezzapria e suo figlio Giacomo, ritorna sulle tavole degli italiani - si legge in una nota - 35 i dipendenti a tempo indeterminato, per lo più ex lavoratori dello storico brand, che stamattina hanno fatto il loro ingresso alla Melegatti ai quali nei prossimi mesi se ne aggiungeranno degli altri".

LA CESSIONE - E dunque da ieri, dopo la conclusione delle operazioni di cessione, la Melegatti è ufficialmente di proprietà della famiglia vicentina Spezzapria, che ha rilevato e vuole ora rilanciare lo storico marchio dolciario italiano: 13,5 milioni di euro il costo d'acquisto dell'azienda veronese.

Per salvare l'azienda, nel Natale scorso, si era mobilitato il web, lanciando l'hashtag #NoiSiamoMelegatti: l’annuncio del riavvio della produzione, con la riapertura anche dello spaccio aziendale dal 25 novembre, era arrivato con un post sulla pagina Facebook: Siamo di nuovo al lavoro. E su WhatsApp è subito diventato virale il messaggio dei dipendenti: "Da oggi tornano al lavoro le operaie e gli operai di Melegatti senza stipendio da mesi. Ritornano a produrre per Natale. Compriamo uno o due pandori Melegatti affinché anche queste operaie e questi operai possano avere un sereno Natale. Diffondi il messaggio su Melegatti, se ritieni importante il lavoro e la tradizione natalizia".