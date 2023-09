Mega multa a Tik Tok dall’Irlanda Privacy dei minorenni a rischio

Multa da 345 milioni di euro a TikTok, per aver violato le disposizioni europee del GDPR in materia di protezione dei dati personali dei minorenni. La multa arriva dall’Irlanda, ed è stata comminata dalla Commissione per la Protezione dei Dati (Irish Data Protection Commitee) al termine dell’istruttoria su una indagine sui dati raccolti tre anni fa, dal 31 luglio al 31 dicembre 2020. Fra le violazioni contestate alla piattaforma, spiega The Guardian, c’è l’aver usato l’impostazione ‘standard’ nella gestione degli account degli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni; di non aver protetto adeguatamente la diffusione dei contenuti degli utenti minorenni , consentendo commenti pubblici su tali account. Infine, TikTok non avrebbe verificato se l’adulto collegato all’account del minore (nell’ambito del programma di “abbinamento familiare”) fosse effettivamente un genitore o un tutore. Il social, che fa capo alla società cinese Bytedance (con tutto quel che ne discende per la gestione dei dati), oggi conta 150 milioni di utenti negli Stati Uniti e 134 milioni in Europa.

La replica è arrivata subito: un portavoce ha sottolineato che le violazioni contestate risalgono a tre anni fa, e che nel frattempo i problemi segnalati sono stati ampiamente risolti. "Pur rispettando l’autorità della DPC, non siamo d’accordo sulla decisione, in particolare sull’importo della sanzione, e stiamo valutando i prossimi passi", ha spiegato la società.

Non è la prima sanzione pecuniaria che arriva a TikTok dal Vecchio Continente: ad aprile è stata multata di 12,7 milioni di sterline dall’autorità di regolamentazione dei dati del Regno Unito, per aver elaborato illegalmente le informazioni relative a 1,4 milioni di bambini sotto i 13 anni che utilizzavano la sua piattaforma senza il consenso dei genitori. La risposta era stata la stessa di oggi: le violazioni contestate si riferivano allo stesso periodo 31 luglio-31 dicembre 2020) e TikTok sosteneva di aver risolto i problemi sollevati dall’indagine.

Dall’entrata in vigore del Gdpr, il regolamento europeo della privacy, sono state decise sanzioni e multe per un totale di oltre 3 miliardi e mezzo di euro. Il record è sicuramente quello di Meta: a maggio di quest’anno è stata multata dalle autorità europee per 1,2 miliardi di euro, per violazioni delle norme sulla privacy di Facebook.