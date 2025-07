Mediolanum esce da Mediobanca. Via libera alla cessione del 3,5%

MILANOMediolanum (foto: l’ad Massimo Doris) dice addio a Mediobanca e vende con un collocamento accelerato, riservato a investitori istituzionali, l’intera sua quota, pari a circa il 3,5% della banca. Il gruppo, che fa capo alla famiglia Doris e alla Fininvest dei Berlusconi, si toglie così dall’impiccio di dover scegliere se consegnare le azioni all’offerta di scambio lanciata da Mps oppure abbracciare la strategia difensiva dell’ad di Mediobanca, Alberto Nagel. Quest’ultimo ha dapprima annunciato l’Ops su Banca Generali mettendo sul piatto il 13,1% del capitale del Leone, poi ha rinviato al 25 settembre l’assemblea di Piazzetta Cuccia che, per la passivity rule, doveva approvare l’offerta. Infine venerdì scorso ha aggiornato al 2028 gli obiettivi del piano per renderli confrontabili con quelli del Monte dei Paschi e dar modo agli azionisti di scegliere quale opzione preferire. Il gruppo Mediolanum ha evitato di dover scegliere fra le due alternative e ha preferito imboccare la strada della proceduta di accelerated bookbuilding per vendere sul mercato, quindi essenzialmente ai fondi, tutte le 29,1 milioni di azioni detenute attraverso Banca Mediolanum (2,72% del capitale) e Mediolanum Vita (0,77%). Esce così anche dal patto di consultazione di Piazzetta Cuccia, di cui era primo socio, che raccoglieva l’11,61% e ora si riduce all’8,1%. Al momento nell’accordo parasociale resta lo 0,96% di Finprog, la holding della famiglia Doris che potrebbe scegliere un’altra modalità di vendita per lasciare Mediobanca.Il collocamento è stato avviato appena dopo la chiusura di Borsa, dove il titolo Mediobanca ha guadagnato lo 0,82% a 19,7 euro. Morgan Stanley agisce in qualità di Sole bookrunner nella procedura che può venir chiusa in qualsiasi momento. A fine giornata a Piazza Affari ha fatto meglio Mps (+1,52% a 7,2 euro) anche se il corrispettivo offerto da Siena incorpora ancora uno sconto del 7,3% rispetto alla capitalizzazione di Mediobanca: la differenza è di 1,2 miliardi.Red. Eco.