Mediobanca, vince la lista del Cda. Nagel e Pagliaro restano al timone

Due giorni dopo la presentazione dei risultati record (351 milioni di utile netto) del primo trimestre del nuovo esercizio e il primo del nuovo piano al 2026, il board di Mediobanca, a partire dall’ad Alberto Nagel e dal presidente Renato Pagliaro, hanno vinto anche la partita dell’assemblea. E per altri tre anni, insieme con il dg Francesco Saverio Vinci e il rinnovato cda, guideranno l’istituto di Piazzetta Cuccia. Confermando quanto previsto alla vigilia, il voto dei soci al termine di un’assemblea che ha registrato ieri una partecipazione record (76,82% del capitale) ha premiato la lista presentata dal board con il 52,6% dei presenti (40,4% del capitale sociale). La lista proposta da Delfin, holding della famiglia Del Vecchio – ed era la prima volta che in Mediobanca si confrontavano due liste – si è invece fermata al 41,74% mentre Assogestioni ha ottenuto il 4,64% dei presenti. Il supporto alla lista del cda uscente è arrivato dai piccoli azionisti ai grandi fondi d’investimento come BlackRock confermato al 4,15%, oltre a soci di peso come i Benetton (2,2%) e Mediolanum (3,43%), mentre non hanno votato Poste Vita e il gruppo Gavio. È stato così promosso il management che da oltre 15 anni guida Mediobanca nonostante Delfin, primo azionista della banca con una partecipazione rimasta invariata al 19,74%, sia stato appoggiato dal gruppo Caltagirone (salito al 9,98%).

"Ci aspettavamo un supporto forte ma questo è andato al di là delle nostre migliori previsioni, il che vuol dire che c’è stato un apprezzamento generale sia per la nostra proposta di governance sia per quella industriale", ha commentato Alberto Nagel al termine dell’assemblea che ha anche approvato quasi all’unanimità il bilancio 2022-2023 con la distribuzione di un dividendo di 85 cent per azione. "Forti di questo sostegno – ha aggiunto – continueremo sulla nostra strada essendo sempre aperti al dialogo e alle proposte che vengono da tutti gli azionisti e in particolare da quelli più importanti".

Mediobanca, ha assicurato ai soci Nagel, "proseguirà il percorso di crescita iniziato nell’ultimo decennio" e con il nuovo piano 2023-2026 punta a raggiungere 3,8 miliardi di ricavi e a distribuirne in totale 3,7 fra dividendi e buyback. Il nuovo cda di Mediobanca vedrà quindi 12 rappresentanti della lista del board con i nuovi ingressi di Laura Penna, Angel Vilà Boix, Marco Giorgino e Mana Abedi. Delfin porta in consiglio due rappresentanti (Sandro Panizza e Sabrina Pucci) mentre Assogestioni è rappresentata da Angela Gamba. In merito al rapporto con Delfin, Nagel ha spiegato di essere "ben contenti che partecipi al nostro cda e dia un contributo. Le voci critiche per noi sono salutari e utili. I nostri rapporti sono orientati a continuità e costruttività".

Quanto invece al 13% nel Leone di Trieste, la partecipazione più rilevante nel portafoglio dell’istituto di Piazzetta Cuccia, l’ad ha spiegato come Mediobanca non abbia intenzione di vendere Generali a meno che non ci siano alternative migliori.